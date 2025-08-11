ТУЖБА ПРОТИВ ЕПЛА ЗБОГ ЕПЛ ПЕЈА Оптужбе за корпоративну крађу и злоупотребу
АТЛАНТА: Тексашка компанија Финтив поднела је тужбу у Атланти против корпорације Епл због наводне крађе патената и пословних тајни у вези са мобилним новчаником који је послужио као основа за Епл пеј сервис вредан милијарде долара.
У тужби се тврди да је компанија Епл у периоду 2011-2012. године, под изговором партнерства са Финтивовим претходником, фирмом Kорфајер (CorFire), стекла поверљиве информације о њиховој технологији и касније их злоупотребила.
Наводи се и да је Епл одвукао кључне запослене из фиме Kорфајер, као и да су технологије као што су НФЦ и сигурносни елементи коришћени у Епл пеју засновани на иновацијама Финтива.
Финтив даље оптужује Епл да је формирао савез са водећим банкама и платним мрежама као што су Џеј-Пи Морган Чејс, Ситибенк, Виза и Мастеркард како би омогућио милијарде трансакција кроз Епл пеј, чиме фирма наводно незаконито остварује огромне приходе.
Адвокат Финтива, Марк Kасовиц, оценио је случај као један од најозбиљнијих примера корпоративне злоупотребе у последњих 45 година и најавио да ће компанија тражити пуну одговорност Епла за наводне незаконите радње, преноси портал Бизнис вајер (Business Wire).