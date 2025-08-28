ВИКИПЕДИЈА ПОД ЛУПОМ Ко пише, а ко заправо обликује наше знање
Циљ истраге је да открије да ли Википедија негативно третира теме повезане са десницом и да ли је то последица координисаног напора.
Википедија се нашла на удару америчких републиканаца. Одбор Представничког дома за надзор и реформу владе истражује наводе о координисаним покушајима да се у чланке унесе пристрасност, а под лупом је и начин на који Википедија реагује на такве случајеве.
Председник одбора Џејмс Комер и посланица Ненси Мејс, која води поткомитет за сајбер безбедност, информациону технологију и иновације у државној управи, послали су у среду званичан упит Маријани Искадер, извршној директорки Фондације Wikimedia – непрофитне организације која стоји иза Википедије.
У писму су навели да је захтев део шире истраге о „страним операцијама и појединцима са академских институција које се финансирају америчким пореским новцем, а који покушавају да утичу на јавно мњење у САД“.
Одбор тражи документа и комуникацију у вези са волонтерима-уредницима Википедије који су кршили правила платформе, као и податке о томе шта је Wikimedia предузела да „спречи намерне, организоване покушаје уношења пристрасности у важне и осетљиве теме“.
„Више студија и извештаја указало је на покушаје манипулације садржајем на Википедији ради пропаганде намењене западној публици“, написали су Комер и Мејс.
Позвали су се на извештај Лиге против клевете (Anti-Defamation League) о пристрасности против Израела на Википедији, који је описивао координисану кампању манипулације садржајем везаним за сукоб Израела и Палестине, као и на извештај Атлантског савета о проруским актерима који користе платформу да шире прорусke и антиукрајинске поруке, што, како тврде, може утицати и на начин на који се тренирају AI четботови.
„Фондација Wikimedia је признала да је предузимала мере против недоличног понашања волонтера-уредника који пишу енциклопедијске чланке. Одбор разуме да се практично све интернет платформе суочавају са злонамерним актерима и њиховим покушајима манипулације. Наша истрага има за циљ да утврди како Википедија реагује на такве претње и колико често утврђује одговорност када се открију намерни, драстични или веома сумњиви обрасци понашања у вези са темама од јавног значаја“, додали су Комер и Мејс.
Конгресмени су затражили податке о „алатима и методама које Википедија користи да препозна и заустави злонамерно понашање које уноси пристрасност и поткопава неутралну перспективу на својој платформи“, укључујући документа и записе о евентуалној координацији државних актера при уређивању чланака, типовима налога који су били предмет ревизије и анализи одбора о манипулацији подацима или пристрасности, преноси The Hill.
Портпарол Фондације Wikimedia потврдио је да је захтев стигао и да је у поступку разматрања: „Драго нам је да смо добили прилику да одговоримо на питања Одбора и разговарамо о важности очувања интегритета информација на нашој платформи.“