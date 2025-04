АКО У СВОЈОЈ КОЛЕКЦИЈИ ИМАТЕ ОВЕ CD САДА ВРЕДЕ БОГАТСТВО Ту су највећи класици рокенрола, ево на шта треба да обратите пажњу

Стриминг платформе као што су Спотифај или Епл Мјузик сада су постале неопходне за многе људе. Могућност репродукције било ког албума који желите било када, било где, је несумњиво згодна.

Поређења ради, конвенционални CD, некада слављени као револуционарни изум, изгледају прилично непрактично у данашњем брзом свету.

Федерална асоцијација музичке индустрије (БВМИ) такође потврђује пад интересовања за физичке носаче звука. CD се већ дуже време боре са губицима продаје. Као резултат тога, вредност коришћених дискова опада и многи албуми се данас могу препродати само за мало новца. Данас се често не можете ослободити популарних албума за више од пет евра. Међутим, одређени CD могу донети доста новца.

Фото: Pexels/Ilustracija

Неки се продају и за 10.000 долара

Према продајном порталу Момок, увек постоје ретки CD који су "праве реткости" за колекционаре и могу се продати за много новца. Момок је навео који CD су највреднији и самим тим најскупљи на ранг листи. У ту сврху анализиране су цене по којима се дисковима тргује на Интернету. До сада нико није успео да достигне ознаку од 10.000 долара, али неки су у средњем четвороцифреном опсегу. Британски авангардни бенд Coil је на првом месту на ранг листи, иако је прилично непознат у поређењу са великим певачима као што су Боб Дилан или Елвис Пресли, који су такође заступљени на ранг листи.

Десет највреднијих CD-ова:

Coil - Live Bok: 6-CD kutija u izdanju "beast bok" - око 3.200 долара

Bob Dylan - The 50th Anniversari Collection: 4-CD-Bok - 2.600 долара

Heather Nova - Južna - око 2.100 долара

Elvis Presley - Kompletan Elvis Presley Masters: 30-CD-Bok - 2.000 долара

Toru Takemitsu - Kompletno Takemitsu izdanje. 58-CD-Box - 2.000 долара

The Grateful Dead - 30 putovanja oko sunca. 80-CD-bok - 1.900 долара

Pet Shop Boys - 5 Songs From Our History – Pop Art The Hits - 1.850 долара

Roger Waters - Zid - 1.800 долара

Krila - Krila 1971-73: 7-CD-Boks - 1.790 долара

Bob Dylan- The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series Vol. 12: Collector's Edition: 18er-CD-Box + 9x7-Inch-Mono - 1.700 долара

Ево од чега зависи цена

Стање CD-а је овде посебно одлучујуће. Посебно са нарезаним дисковима, рок трајања је ограничен, према Момоку. Купљени дискови, с друге стране, треба да трају заувек. Међутим, било какве огреботине могу оставити трајну штету која може утицати на искуство слушања.

Вредност CD се такође повећава ако је албум прво издање. То се може сазнати матричним кодом, који се обично чува у унутрашњем прстену на компактним дисковима. Ово пружа основне информације о производњи носача звука. Поред тога, књижица такође може дати назнаке о томе да ли је то прво издање или поновно издање.