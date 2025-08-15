clear sky
АШОВ У РУКЕ И НАВАЛИТЕ Ово је једино место на свету где пронађени драги камен можете да задржите

15.08.2025. 10:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
dijamant
Фото: Pixabay

Њујорчанка Мишер Фокс (31) пронашла је дијамант од 2,3 карата у америчком државном парку „Кратер дијаманата” у савезној држави Арканзас, након чега га је искористила за веренички прстен.

Она је провела више недеља у потрази за драгим камењем у једином јавном руднику дијаманата на свету, а срећа јој се осмехнула последњег дана боравка.

Трећи по величини дијамант

„Никада раније нисам држала прави дијамант у рукама, па нисам била сигурна, али то је био најдијамантскији дијамант који сам до тада видела”, изјавила је Фоксова.

 

Према наводима надлежних, дијамант који је пронашла је трећи по величини од укупно 366 откривених у парку ове године!

Парк „Кратер дијаманата”, иначе, простире се на 37 хектара еродираног вулканског кратера у близини града Мурфисборо.

Јединствен парк у свету

Овај парк је јединствен у свету, јер посетиоци могу да задрже сваки камен или минерал који пронађу.

Чак је дозвољено коришћење сопственог алата за копање, али без електричних или моторизованих уређаја.

Од 1906. године, када су тамо откривени први дијаманти, пронађено је више од 75.000 комада. Највећи икада ископан има 40,23 карата и познат је под именом „Ујка Сем”.

Арканзас дијаманти кратер
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Пише:
Дневник
