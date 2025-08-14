ЧУДО У КОЛОРАДУ, ПОЈАВИЛИ СЕ РОГАТИ ЗЕЧЕВИ! Ево који вирус је узрочник и како је то помогло науци
ДЕНВЕР: У америчкој држави Колорадо, у граду Форт Колинс појавили су се зечеви са роговима, а стручњаци кажу да нема разлога за страх јер се ради о врсти папилома вируса који напада ове крзнене животиње.
Тај вирус, наводе научници узрокује израслине налик брадавицама које стрче са лица и подсећају на рогове, преноси НБЦ њуз.
Како се наводи, тај вирус, назван Шопе папилома вирус, није ништа ново и верује се да је управо он инспирисао стари северноамерички мит о зецу са роговима.
Осим тога, додаје се, проучавање те болести код зечева помогло је научницима да боље разумеју везе између вируса и рака, попут хуманог папиломавируса (ХПВ) који узрокује рак грлића матернице.
Вирус је име добио по доктору Ричарду Шопеу, који га је открио код зечева још 1930-их година.
Фотографије зечева са роговима брзо су се рашириле интернетом преко друштвених мрежа, где су их корисници називали и "Франкенштајнови зечеви", "демонски зечеви" и "зомби-зечеви".
Тим поводом Агенција Паркови и дивљина Колорада саопштуила је да су примили велики број забринутих грађана, али да појава заражених зечева није неуобичајена, посебно лети, када су буве и крпељи, главни преносиоци вируса, најактивнији.
Наглашено је и да вирус може да се преноси са једног на другог зеца, али не и на друге врсте, укључујући људе и кућне љубимце.
"Израслине могу да изгледају попут рогова ако нарасту, али безопасне су за зечеве, осим ако им ометају вид или прехрану. Имунолошки систем зечева може сам да се избори с вирусом, након чега израслине нестају", наводи се у саопштењу.