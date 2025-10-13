ЛОВОРОВ ЛИСТ И МАСЛИНОВО УЉЕ Овај невероватан спој чини чуда за ваше здравље

overcast clouds
13.10.2025. 18:02
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
ловор
Фото: Ilustracija pixabay/freepic

Ловоров лист је добро познат зачин који се користи у кувању, али све чешће га везујемо за веровања које имају везе са привлачењем новца, а многи истичу да нема бољег лека за кашаљ од ловоровог листа.

За шта год да га изаберете нећете погрешити, али ево у чему стварно помаже ловоров лист.

– Смањује болове

– Смирује нервни систем

– Повећава и подстиче процес знојења

– Јача имуни систем

– Подстиче укупну менталну активност

– Уз то се можете користити за лечење проширених вена и болних зглобова

Потребни састојци:

– 30 грама листа ловора

– 250 мл маслиновог уља

Припрема:
 

Згњечите ловорове листове и прелијте маслиновим уљем преко њега. Ставите смесу у стаклену флашу, затворите је чврсто и оставите да стоји на тамном и хладном месту две недеље. Протресите садржај флаше с времена на време. Након 2 недеље процедите уље кроз газу и пребаците течност у другу посуду. Држите ловорово уље у хладној соби.

Ловорово уље је одлично да се користи и превентивно, добро је ако имате проблема са акнама и митисерима, јача имунитет, а наводе да побољшава и апетит, пишу „Домаћи колачи“.

Ако хоћете да користите ловоров лист као лек, потребно је да урадите следеће:

Загрејте уље на рингли, али на ниској температури. Утрљајте га на отечене зглобове и то било било све!

