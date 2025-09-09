light rain
ШТА ЛОВОРОВ ЛИСТ ТРАЖИ У КУПАТИЛУ? Испробајте овај трик и одушевићете се

Ловоров лист вековима је био окосница кулинарства и симбол победничке славе у старом Риму и Грчкој, када су од њега израђиване круне за велике умове и вође.

Данас га углавном користимо као зачин који јелима даје дубоку арому, али његова примена може се проширити и ван кухиње – све више људи открива како сухи листови ловора ефикасно уклањају непријатне мирисе у купатилу.

Лековита својства ловоровог листа

Поред кулинарске улоге, ловоров лист има и антиинфламаторна и антисептичка дејства, аналгетску моћ захваљујући цинку, те јача имунитет и помаже у борби против вируса. Чај и тинктуре од ловора олакшавају кашаљ, побољшавају дисање и освежавају дах, чиме додатно потврђују своју вредност као природни лек.

Природни освеживач ваздуха у купатилу

Да бисте освежили атмосферу без хемикалија, помешајте неколико сувих ловорових листова с лавандом или ментом и ставите ту мешавину у платнену врећицу. Поставите је на полицу у купатилу и већ након неколико сати осетићете пријатну, свежу арому која ће заменити нежељене мирисе и осигурати константну свежину простора.

