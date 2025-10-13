overcast clouds
БРИОНСКЕ ЋУФТЕ ПО РЕЦЕПТУ ЈОВАНКЕ БРОЗ Мекане и сочне, Титу омиљене

13.10.2025. 20:08 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк.рс
ћуфте
Фото: freepik ilustarcija

Брионске ћуфте биле су једно од омиљених јела Јосипа Броза Тита, а рецепт потиче из породичне ризнице Јованке Броз.

Преносио се с колена на колено више од сто година, чувајући дух традиционалне домаће кухиње.

Ово јело, једноставно за припрему, спаја богат укус и топлину старинског ручка, па не чуди што га и данас многе домаћице радо спремају баш онако како су то некада радили Тито и Јованка на Брионима.

Састојци:

1 кг кромпира

500 г млевеног меса

2 јајета

150 г сланинице

250 г ренданог качкаваља

2 главице црног лука

2-3 чена белог лука

50 г маслаца или маргарина

1/2 шоље уља

1 паковање пасираног парадајза

1 кашичица оригана

1 кашичица вегете

1 кашичица бибера

со по укусу

Припрема:

Помешајте млевено месо са ситно сецканим црним и белим луком. Додајте два јајета, ситно сецкану сланиницу, зачин и бибер. Добро сједините и обликујте ћуфте. Оставите их да одстоје пола сата.

У чинији умутите пасирани парадајз, уље и оригано док се не сједини.

Скувајте кромпир, оцедите и изгњечите. Додајте маслац, мало соли и половину ренданог сира. Добро измешајте да добијете пире.

У ватросталну посуду распоредите кромпир пире. Прелијте припремљеним сосом, а преко поређајте ћуфте.

Пеците на 180 степени око 30 минута. Поспите преосталим ренданим качкаваљем и вратите у рерну још 15 минута да се лепо запече.

ћуфте јованка броз јосип броз тито бриони
