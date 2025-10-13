БРИОНСКЕ ЋУФТЕ ПО РЕЦЕПТУ ЈОВАНКЕ БРОЗ Мекане и сочне, Титу омиљене
Брионске ћуфте биле су једно од омиљених јела Јосипа Броза Тита, а рецепт потиче из породичне ризнице Јованке Броз.
Преносио се с колена на колено више од сто година, чувајући дух традиционалне домаће кухиње.
Ово јело, једноставно за припрему, спаја богат укус и топлину старинског ручка, па не чуди што га и данас многе домаћице радо спремају баш онако како су то некада радили Тито и Јованка на Брионима.
Састојци:
1 кг кромпира
500 г млевеног меса
2 јајета
150 г сланинице
250 г ренданог качкаваља
2 главице црног лука
2-3 чена белог лука
50 г маслаца или маргарина
1/2 шоље уља
1 паковање пасираног парадајза
1 кашичица оригана
1 кашичица вегете
1 кашичица бибера
со по укусу
Припрема:
Помешајте млевено месо са ситно сецканим црним и белим луком. Додајте два јајета, ситно сецкану сланиницу, зачин и бибер. Добро сједините и обликујте ћуфте. Оставите их да одстоје пола сата.
У чинији умутите пасирани парадајз, уље и оригано док се не сједини.
Скувајте кромпир, оцедите и изгњечите. Додајте маслац, мало соли и половину ренданог сира. Добро измешајте да добијете пире.
У ватросталну посуду распоредите кромпир пире. Прелијте припремљеним сосом, а преко поређајте ћуфте.
Пеците на 180 степени око 30 минута. Поспите преосталим ренданим качкаваљем и вратите у рерну још 15 минута да се лепо запече.