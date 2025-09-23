ДАЛИ БИ СИЛНЕ ПАРЕ ДА ИХ ЈОШ ЈЕДНОМ ЧУЈУ И ПРЕПОЗНАЈУ РЕИНКАРНИРАНЕ Власници преминулих љубимаца насамарени ЕВО ШТА НУДЕ И КОЛИКО ТРАЖЕ „ВИДОВЊАЦИ”
Видовњаци који тврде да помажу људима да комуницирају са преминулим псима и мачкама како би сазнали нешто о животу са оне стране и евентуалној реинкарнацији, изазвали су велики гнев међу љубитељима животиња на интернету.
Видовњаци наплаћују 128 јуана (18 америчких долара) како би власницима омогућили да поставе свом љубимцу пет питања и 2.999 јуана (420 америчких долара) за неограничен број питања у року од шест месеци. Откривање да ли је љубимац реинкарниран кошта између 899 и 1.899 јуана (125 и 260 америчких долара), у зависности од околности!
Многи власници рекли су да верују да су преварени након што су их видовњаци блокирали на друштвеним мрежама или избацили из групе за ћаскање због услуге, наводи се у извештају.
Једна од жртава, идентификована као Анран, имала је пса од 2009. до 2024. године. Њен бигл Ћићи угинуо је прошлог октобра од болести бубрега, а она је патила за вољеним љубимцем и објављивала своја размишљања на друштвеним мрежама.
Анран је тада добила поруку од особе по имену Линг, која јој је предложила да се придружи онлајн групи за ћаскање.
„Сестро, немој бити тужна. Изгубили су само своја тела: њихове душе су бесмртне и могу се реинкарнирати. Направила сам групу за ћаскање за људе који су изгубили своје крзнене бебе и ми се међусобно охрабрујемо и тешимо”, рекла јој је Линг и додала ако Анран верује у реинкарнацију, може се придружити групи која је имала више од 400 чланова.
Анран је купила комуникациону услугу за 128 јуана, али јој је речено да сачека четири дана јер је Линг, која је тврдила да је видовњакиња, била презаузета послом. Анран је открила да су „одговори” њеног покојног пса преко видовњакиње једноставно засновани на садржају који је претходно делила на друштвеним мрежама.
Анран је платила и пакет за реинкарнацију од 899 јуана, кад јој је речено да се моли сваки дан док јој се пас не појави у сну како би јој рекао где ће се поново родити. Кад се Анран пожалила Линг да није имала најављени сан после неколико недеља, Линг јој је рекла да није била искрена и да њена веровања нису била јака или јој емоције нису биле стабилне. Након што се Анран пожалила више пута, Линг ју је блокирала на друштвеним мрежама.
Још један неидентификовани корисник интернета рекао је да се придружио групи за ћаскање о реинкарнацији кућних љубимаца која је касније разоткривена као рекет. Он тврди да је упознат са најмање 20 жртава које су потрошиле укупно 10.000 јуана (1.400 америчких долара), а неке жртве пријавиле су случајеве полицији.
Један онлајн корисник изјавио је да му није јасно да постоје људи који верују у реинкарнацију кућних љубимаца, док је други посаветовао да ожалошћени власници е допусте да преваранти користе њихову тугу.