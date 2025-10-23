overcast clouds
ДАНАС ЈЕ ДАН КАДА СВОМ КОЛЕГИ МОЖЕТЕ ДА ЛУПИТЕ ШАМАР И то без последица и казне!

23.10.2025. 18:06 18:29
Пише:
Дневник
Извор:
Bizlife.rs
шамар
Фото: Ilustracija pixabay

Национални дан „удари шамар свом колеги“ духовити је празник који охрабрује људе да на забаван начин признају ситне фрустрације и досадна понашања на радном месту.

Овај дан нема никакве везе са стварним ударцима – његова сврха је да послужи као разигран „филтер“ кроз који запослени могу да изразе фрустрације уз дозу хумора.

Идеја је да се колеге зближе, да се заједно насмеју ситуацијама које чине канцеларијски живот посебним. Овај незванични празник током година је стекао велику популарност, а многе канцеларије га обележавају разним забавним активностима.

Неки организују догађаје попут „slap-tenis“ турнира или шаљивих порука под називом „Slap-A-Gram сервиса“, које запослени могу једни другима да пошаљу у духу шале и пријатељства. Прихватањем ове ведре идеје, Национални дан „лупни свог колегу“ нуди јединствен начин да се ојачају односи међу колегама и да се свакодневни радни темпо учини забавнијим.

Како прославити Национални дан „удари свог колегу“

Овај дан пружа духовит начин да се ослободи тензија на послу. Уместо стварних удараца, пробајте неке забавне и безопасне активности које ће унети смех и добро расположење у вашу канцеларију.

Bizlife.rs

