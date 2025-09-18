Ужас у загребачком вртићу ВАСПИТАЧИЦА ЗА КАЗНУ ШАМАРАЛА И ВУКЛА ДЕЦУ О свему обавештена полиција
Родитељи деце једног вртића на подручју града Загреба у шоку су након што су открили да су њихова деца била изложена могућем физичком и психичком злостављању.
Према речима родитеља, једна васпитачица је децу „за казну“ затварала у просторију унутар вртића, једно дете је ошамарила по лицу, друго стискала и вукла, па му повредила руку. Ради се о деци малог узраста, која се, кажу, нису одмах пожалила родитељима, већ су само показивала отпор према одласку у вртић.
Све је трајало неколико месеци и односило се на више деце, а кулминирало је крајем маја ове године када је једна мајка своје дете, које је имало модрице на руци и жалило се на болове, одвела у болницу. Тамо су детету констатовали повреде и о свему обавестили полицију.
Како сазнајемо, полиција је након спроведеног криминалистичког истраживања против васпитачице поднела кривичну пријаву због сумње у повреду права детета на штету више деце, као и због наношења телесне повреде једном детету.
Након два месеца истраге уследио је шок – већина оптужби је одбачена, а оптужница против васпитачице подигнута је само за наношење телесне повреде.
– У складу са законским одредбама, решење о одбацивању кривичне пријаве доставља се жртви, која може преузети гоњење у року од осам дана од пријема решења – одговорили су на наш упит из Општинског јавног тужилаштва.
Питали смо и вртић када су сазнали за спорни догађај и шта су предузели. Ево њиховог одговора:
– У уторак, 27. маја, у касним поподневним часовима, запослена у вртићу је телефоном обавестила стручну службу о неприхватљивом понашању једне од васпитачица током рада у групи тог дана. С обзиром на то да у том тренутку нисмо могли да утврдимо све чињенице, већ наредног јутра у рад групе укључена је психолог вртића. Пре него што смо успели да прикупимо све чињенице, у вртић је у јутарњим сатима, на основу анонимне пријаве, стигла полиција и одмах обавила разговоре са свим запосленима. На основу тога, а у складу са прописима, директорка је поменуту васпитачицу истог дана удаљила из васпитно-образовног процеса, а о свему смо обавестили и родитеље детета – кажу из вртића, а преноси 24сата.хр.
Додају да је од тог дана васпитачица удаљена са радног места, да је поступак полиције и тужилаштва у току, као и да ће она остати удаљена до окончања поступка.