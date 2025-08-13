clear sky
34°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕВО ЗАШТО ЈЕ НИКАД НЕ СМЕТЕ УБИТИ Ако вам је ушла у кућу, то значи значи само једно!

13.08.2025. 17:07 17:24
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф. рс/ Она
Коментари (0)
богомољка
Фото: youtube prinstcrin/ BBC Earts

 Баш као што сова носи поруку мудрости, а бубамара срећу, она је тихи гласник универзума о просперитету и хармонији

Ако сте икада угледали богомољку како се мирно шета по вашем дому или дворишту, знајте да то није случајност. У многим културама, појава овог инсекта симболизује нешто више - стрпљење, унутрашњи мир, па чак и прилике које не смете пропустити. Баш као што сова носи поруку мудрости, а бубамара срећу, богомољка је тихи гласник универзума

Не убијајте је, она доноси просперитет

Богомољка се никако не сме повређивати. Према веровањима, она је симбол богатства, просперитета и хармоније у дому. Њена појава може бити подсетник да успорите ритам живота, смирите мисли и посветите се ономе што волите. У свету где стрес и убрзан темпо свакодневно преплављују нашу пажњу, богомољка нас подсећа да мир и тишина имају моћ трансформације.

Симболика и поруке 

За богомољку се верује да доноси мир, али и подстиче интроспективно размишљање. Ако је видите чешће него иначе, или се изненада појављује у вашој близини, можда шаље поруку: нека ваши поступци буду промишљени, нека ваше одлуке буду вођене стрпљењем и пажњом. Њена појава често означава прилику коју не би требало занемарити, било да је реч о љубави, послу или унутрашњем развоју.

Мали водич кроз свакодневни живот

Њена појава може бити знак да је време да ослободите негативну енергију, да се окренете хобијима и људима који вас инспиришу, и да не журите кроз живот, већ да цените сваки тренутак.

Уколико је угледате, посматрајте је са пажњом. Она долази да вам покаже вредност стрпљења, унутрашње равнотеже и да вас подсети да су мале ствари у животу често оне које доносе највеће промене.

Телеграф.рс/ Она

инсекти поруке мир
Извор:
Телеграф. рс/ Она
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИНСЕКТИ НАПАДАЈУ СРЕДЊОВЕКОВНУ БИБЛИОТЕКУ У опасности више десетина хиљада књига, старих и по неколико векова
старе књиге

ИНСЕКТИ НАПАДАЈУ СРЕДЊОВЕКОВНУ БИБЛИОТЕКУ У опасности више десетина хиљада књига, старих и по неколико векова

13.07.2025. 14:09 14:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај