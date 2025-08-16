ЕВО ЗБОГ ЧЕГА МЛАДЕ ДАМЕ БИРАЈУ СТАРИЈЕ МУШКАРЦЕ? Ако вам је новац прво пао на памет, грешите - каже наука
У принципу, нико не мисли ништа нарочито када је жена или девојка (пунолетна, наравно) у вези са старијим мушкарцем. У реду, уобичајеније је да су партнери по годинама блиски једно другом, али ни ово није претерано необична варијанта. Уколико њих двоје не изгледају складно као пар (рецимо, на њему се године баш виде, а она изгледа младолико), може да буде непријатних коментара типа: „Срамота, отац би могао да јој буде!“, али се, генерално узев, друштво ипак не гади на овакву везу.
Кад се о оваквим везама ради, људи себи поставе питање зашто су њих двоје заједно (ако се искључи могућност да неко ту има материјалну корист). Старији мушкарац жели младу и лепу поред себе, добро, ту нико не тражи додатно објашњење (мада, да будемо поштени, мотиви тог старијег мушкарца често буду знатно дубљи и комплекснији од обичне физичке жеље за младим месом), али, ако он није богат, зашто би млада жена желела да буде поред њега?
Објашњење које се најчешће даје на овакво питање буде то да је он њој нека врста замене за оца, за очинску фигуру – старији је, мудрији, заштитник, осећа се безбедно с њим… Да ли је овакво објашњење увек тачно? Некада јесте, али да ли је увек тачно?
Није. Уз правилну исхрану, довољно кретања и, највише, живост духа, виталан педесетогодишњак може имати више енергије и више живота у себи него десет, па и 20 година млађи мушкарац.
Са 50 година је зрелији и искуснији од својих млађих „колега“, стрпљивији, истрајнији и заиста способан да жени пружи осећај сигурности. Пошто је виталан, жена неће заиста имати утисак да је са знатно старијим мушкарцем, тако да ту не може да буде говора о замени за оца. Плус, ако жена жели да заснује породицу, старији мушкарац тешко да ће бити неспреман за то.
Укратко: мада у неким случајевима старији мушкарац може бити замена за оца, у већини случајева он то није. Биолошка старост је данас мање битна него икад (што се, између осталог, види и у томе да је за многе људе тешко тачно одредити колико имају година). Како ствари стоје, ускоро ће, докле год се ради о пунолетним особама, постати малтене најмање важан фактор у вези колико ко година има.
Наука тако наводи 5 разлога зашто млађе жене воле старије мушкарце:
1. Јак генетски профил
Претпоставља се да су млађе жене још увек у репродуктивном добу, а када траже некога ко ће бити идеалан отац детета, желе мушкараца који је већ „свој човек“ што је сигурно поузданије него бити с младићем који нема шта да понуди. Дакле, морају да се осећају збринуто и сигурно.
2. Старији мушкарци имају самопоуздања
Старији господин већ је прошао кроз многе олује у животу и шири ауру самопоуздања, а младој дами која нема пуно искуства, живот може бити лакши уз неког ко зна да јој чува леђа у тешким временима. Тај човек не мора да има велико богатство, али вероватно има дом и сигурну плату, што је прилично привлачно некоме ко тек започиње у животу.
3. Знају да се односе према жени
Можда је једна од најпривлачнијих ствари код старије господе то што знају да се према жени понашају као према дами. Ако се вратимо у прошлост, мушкарци су имали боље манире, понашајући се џентлменски према жени. Момци данас имају другачији морал и вредности који нису нимало слични онима који су рођени пре 80-их.
4. Питање ума
Ових дана људи већ постају интимни на првом састанку. Али, ако је у питању само физичка привлачност, веза ће брзо пропасти. Жене воле блискост исто као и мушкарци, али желе некога кога занима њихов ум. Такође, старији мушкарац њој импонира прикупљеним знањем и животним искуствима. Старији мушкарац ужива у добром разговору и дружењу. Иако су заинтересовани за сензуалну везу, више им је стало да пронађу некога с киме уживају да разговарају уз добру кафу.
5. Имају стила
Шта се догодило с данима када су се мушкарци облачили као господа или барем као – мушкарци? Ретким женама је привлачно кад мушкарци носе фармерке уже од њихових. Или кад у тренерци иду и у продавницу и на вечеру у ресторан. Неки од стилова из прошлости требало би да се врате јер се не могу мерити с било којим данашњим трендом.
Разни су разлози због којих се људи заљубљују. Али друштво воле традиционални односе и осуђује оне који се не уклапају у тај калуп. Ако имате довољно среће да у овом животу пронађете некога због кога се осећате боље, даје вам разлог за осмех и држи вас за руку у најцрњим данима, онда сте пронашле благо које је далеко веће од било које етикете које вам друштво може доделити.
