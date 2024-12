(ФОТО) СТИГЛА НОВА ГОДИНА! 2025. већ ДОЧЕКАНА у неким деловима света, ево ко је први прославио

Градови широм света спремају се да дочекају Нову годину прославама у којима се истичу локалне културе и традиције. Нова године стигла је прво на мало острво Лајн које припада острвској држави Кирибати у централном делу Тихог океана.

Ова острва се налазе на истој географској дужини као и Хавајска острва и по томе 1. јануар би требало да на оба архипелага дође истовремено, али ће се на Хавајима на долазак нове године чекати још 26 сати јер, из административних разлога међународна датумска граница заобилази Кирибате.

Након Кирибата нова година ће стићи на крајњи исток Азије, на Нови Зеланд, затим у Аустралију, па потом преко Јапана, Индонезије, Кине, Индије и других азијских држава доћи ће у Европу и Африку, да би наставила преко Атлантика до оба америчка континента све до пацифичких острва Хаваја, Америчке Самое, Нијуе и Мидвејских острва.

Kiribati 🇰🇮 🥳 Happy New year



This island nation is the first to welcome 2025! New years has begun already at Kiribati islands! pic.twitter.com/SAy3TdmVzL

— XJournalK (@XJournaLK) December 31, 2024