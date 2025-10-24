ИНФЛУЕНСЕРКА СЕ ОГЛАСИЛА ДА ЈЕ ЖРТВА СЕКСУАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА ТОКОМ МАСАЖЕ И УПОЗОРАВА "Масер" из атлетског клуба оптужен за сексуално злостављање малолетнице и даље ради
Хрватска инфлуенсерка, глумица и спортисткиња Тена Сакар Вукић објавила је да јој се јавила малолетна особа која тврди да ју је сексуално злостављао исти тренер из атлетског клуба „Динамо“, кога је она недавно пријавила због истог недела.
Сакар Вукић, позната и по томе што отворено говори о менталном здрављу, раније је открила да је пре пет година била жртва сексуалног злостављања током спортске масаже, те да је све пријавила надлежним институцијама.
Како је навела, одлучила је да проговори јер осумњичени и даље ради са децом као тренер и масер.
– Више разлога је утицало на то да пет година не пријавим злостављање, али онда сам преломила у себи, отишла у МУП у Хајнцловој и све пријавила. Највећи разлог био је то што је у питању тренер који и данас тренира и масира децу. Једног дана сам рекла: „Нећеш више, смеће једно!“ – написала је она на Инстаграму.
Додала је да јој се бављење овом темом на правно-казненом нивоу показало као корак ка исцељењу.
Иако се, како каже, Државно тужилаштво Републике Хрватске (ДОРХ) није показало делотворним и процес је дуго трајао, Сакар Вукић истиче да би поново учинила исто.
– Пријавила сам злостављача именом и презименом свим институцијама - од Министарства туризма и спорта, Спортске инспекције, Правобраниоца за децу и особе с инвалидитетом, до Хрватског атлетског савеза, Европске комисије и Светске атлетске федерације. Иако систем није савршен, реакције институција бар делимично помажу у процесу исцељења – навела је.
Недуго након те објаве, Сакар Вукић се огласила и на Фејсбуку, откривши да јој се јавила малолетна жртва која тврди да је такође била злостављана.
Према њеним речима, тренер је током масаже мастурбирао и ејакулирао у присуству спортиста.
– Биће кажњен, јер се јавила малолетна жртва. Наставила сам прогон, без обзира на неефикасни ДОРХ, јер истина мора бити доказана, а починилац кажњен – навела је она.
На крају се путем друштвених мрежа обратила Хрватском олимпијском одбору, тражећи да реагују и покрену кампању за безбедност спортиста.