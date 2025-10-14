ИНТЕРНЕТ ПОЛУДЕО ЗБОГ ОВЕ СЛИКЕ МОНТ ЕВЕРЕСТА Нећете веровати из ког угла је снимљена!
Монт Еверест је највиши врх на свету, који се налази на надморској висини од 8.848 метара. Не представља само изазов за планинаре, већ је и симбол величанствености природе.
Смештен у непалском округу Солукумбу, Монт Еверест је део импресивног планинског венца Хималаја, који се протеже кроз више земаља.
Невероватна сцена
Искусни астронаут НАСА и талентовани фотограф, Доналд Дон Петит, недавно је распаметио кориснике платформе X, објавивши фотографију Монт Евереста из свемира!
Он је овековечио невероватну сцену током шестомесечне мисије на Међународној свемирској станици, преноси Слободна Далмација.
„Кружимо око планинског ланца Хималаја. Монт Еверест је на овој фотографији, а видљив је и већи део Непала“, написао је Петит.
Orbiting the Himalayas mountain range. Mount Everest is in this photo, with much of Nepal visible as well. pic.twitter.com/oXqyf9ah8m
— Don Pettit (@astro_Pettit) October 11, 2025
„Перспектива је све”
Откад је објављена, фотографија је „покупила“ више од три милиона прегледа и изазвала бројне реакције корисника друштвених мрежа.
Један је написао: „Поглед на хималајски врх Монт Еверест је невероватан“, а други се надовезао: „Изгледа као да се океан разбија о обалу. Перспектива је све“.