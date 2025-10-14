overcast clouds
ИНТЕРНЕТ ПОЛУДЕО ЗБОГ ОВЕ СЛИКЕ МОНТ ЕВЕРЕСТА Нећете веровати из ког угла је снимљена!

14.10.2025. 15:19 15:24
Пише:
everest
Фото: Pixabay

Монт Еверест је највиши врх на свету, који се налази на надморској висини од 8.848 метара. Не представља само изазов за планинаре, већ је и симбол величанствености природе.

Смештен у непалском округу Солукумбу, Монт Еверест је део импресивног планинског венца Хималаја, који се протеже кроз више земаља.

Невероватна сцена

Искусни астронаут НАСА и талентовани фотограф, Доналд Дон Петит, недавно је распаметио кориснике платформе X, објавивши фотографију Монт Евереста из свемира!

Он је овековечио невероватну сцену током шестомесечне мисије на Међународној свемирској станици, преноси Слободна Далмација.

„Кружимо око планинског ланца Хималаја. Монт Еверест је на овој фотографији, а видљив је и већи део Непала“, написао је Петит.

 

 

„Перспектива је све”

Откад је објављена, фотографија је „покупила“ више од три милиона прегледа и изазвала бројне реакције корисника друштвених мрежа.

Један је написао: „Поглед на хималајски врх Монт Еверест је невероватан“, а други се надовезао: „Изгледа као да се океан разбија о обалу. Перспектива је све“.

монт еверест свемир фотографија
