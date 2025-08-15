ИЗГУБИЛА ПОСАО МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ЗБОГ ИЗГЛЕДА Продавала разгледнице са својим ликом како би издржавала децу МЕДИЈИ ЈЕ ПРОЗВАЛИ „РУЖНИМ ЧУДОМ ПРИРОДЕ”
Мери Ен Беван остала је упамћена као „најружнија жена на свету”. Али иза те окрутне етикете крије се истинита прича о мајци, медицинској сестри и жени која је платила највишу цену да би обезбедила будућност својој деци.
Њена судбина осликава бруталност друштва које је доскоро живело од „представа наказа” и циркуса, али и снагу једне жене која је пркосила понижењу да би преживела.
„Најружнија жена на свету” је прво радила као медицинска сестра
Мери Ен Вебстер рођена је 1874. године у радничкој породици у Енглеској. Са двадесет година постала је медицинска сестра, а убрзо се удала за фармера Томаса Бевана. Њихов брак био је срећан и плодан – добили су четворо деце. Међутим, трагедија ју је задесила 1914. године када је Томас изненада преминуо, а Мери остала сама да издржава породицу.
Недуго пре тога, њено тело почело је да се мења. Лице јој је постајало грубље, вилица се увећавала, прсти и стопала расли, а главобоље и проблеми са видом били су све јачи.
Патила је од акромегалије – ретког поремећаја изазваног тумором хипофизе, који доводи до прекомерног лучења хормона раста, па је због тих промена на лицу дошло и до епитета „најружнија жена на свету”.
Друштво је исмевало њену болест
Како је болест напредовала, Мери више није могла да ради као медицинска сестра. Због изгледа губила је посао за послом. Када је остала без икаквих прихода, одлучила је да одговори на оглас за такмичење за „најружнију жену”. Победа ју је одвела право у „шоу наказа” – популарне забавне програме у Америци почетком 20. века где су људи са физичким деформитетима били главна атракција.
Године 1920. ангажована је у чувеном луна-парку на Кони Ајленду у Бруклину. Публика ју је посматрала са подсмехом и гађењем, а новине су је бездушно етикетирале као „ружно чудо природе”.
Лекар стао у њену одбрану
Чак је и угледни неурохирург Харви Кушинг, пионир у истраживању болести хипофизе, јавно стао у њену одбрану. У писму за магазин Time 1927. године осудио је сензационалистичко извештавање:
– Као лекар, не волим да осећам да је магазин Time често неозбиљан према трагедијама болести.
Најружнија жена на свету је трпела понижење да би њена деца преживела
Упркос свему, Мери Ен Беван никада није посустала. Радила је у „шоуу наказа” годинама, продавала разгледнице са својим ликом и успела да заради довољно, чак око 50.000 долара, што би данас износило око милион долара, да образује и издржава своју децу.
Најружнија жена на свету умрла је 1933. године у 59. години живота, са последњом жељом да буде сахрањена у Енглеској. Њена деца су, захваљујући њеној жртви, одрасла образована и збринута.
Прича о Мери Ен Беван је много више од бизарне анегдоте о „најружнијој жени света”. То је прича о женској снази, мајчинској пожртвованости и окрутности друштва које је користило људску патњу као забаву. Данас, у времену када се лепота и даље мери кроз филтере и површне стандарде, Мерина судбина подсећа на суштинску истину: лепота нестаје, али врлина и храброст остају заувек.