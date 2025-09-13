broken clouds
ЈАПАН ОБАРА РЕКОРДЕ ДУГОВЕЧНОСТИ, И ТО ПЕТ И ПО ДЕЦЕНИЈА ЗАРЕДОМ Има скоро 100.000 стогодишњака, а већина су жене!

13.09.2025. 18:14
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
јапанци
Фото: Pexels

Број стогодишњака у Јапану порастао је на рекордних 99.763, саопштила је тамошња влада.

То је већ 55. година заредом да број стогодишњака расте, додају локални медији.

Лепа вест уочи празника

Процењује се да ће се број старијих од 100 година повећати за 4.644 у односу на претходну годину, закључно са 15. септембром, према информацијама Министарства здравља, рада и социјалне заштите.

Министарство је ове податке објавило уочи празника Дана поштовања старијих, који се обележава наредног понедељка.

Како се наводи, жене чине око 88 процената од укупног броја, односно 87.784, док број стогодишњака мушког пола износи 11.979.

Прате бројке од 1963.

Најстарија особа је Шигеко Кагава, 114-годишња жена из Јаматокоријаме у префектури Нара, док је најстарији мушкарац Кијотака Мизуно (111) из Ивате у префектури Шизуока.

Влада је покренула истраживање о броју стогодишњака 1963, када их је било укупно 153. Бројка је премашила хиљаду 1981. године, а 10.000 1998. године.

Просечан животни век Јапанаца био је 87 година за жене и 81 годину за мушкарце у 2024, према подацима надлежних.

јапан дуговечност стогодишњаци
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Пише:
Дневник
