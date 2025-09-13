clear sky
КИКИРИКИ, КОКА ПАТУЉАСТОГ РАСТА, НОВА ЈЕ МИЛЕНИЈАЛСКА ИКОНА Тврде да личи на једну холивудску звезду – погађате коју?

13.09.2025. 23:01 23:24
Пише:
Дневник
Извор:
Tелеграф/ Paradepets
Коментари (0)
koka
Фото: Printscreen Youtube/ LizaMinnelliVEVO

Мала кокошка Кикирики осваја осваја срца љубитеља живине широм света и свих оних који воле животиње.

Она је нешто заиста посебно у свом пернатом свету. Веровали или не, ова кока патуљастог раста, како тврде њени ТикТок пратиоци, неодољиво подсећа на музичку звезду по имену Лајза Минели. 

Зашто је тако, не бисмо знали поуздано, али је непорециво да ова шаренперка има заједничко са бродвејском певачком легендом то што је преслатка, има густу „црну косу” и изражајне очи.

Даме и господо, звезда је рођена!

 

@chickienmom

 

♬ Here Comes The Sun / The Inner Light - The Beatles

 

Снимак преслатке коке подељен је на ТикТок nalogu @Chickiemom, након чега су се сви заљубили у ову сићушну даму шареног перја. Коментари су били заиста дивни: једна особа написала је да гледа у праву малу принцезу, док је друга написала да кока изгледа „баш као Лајза Минели!”

Можда не знате шта је кикирики кока? То је живина позната као микроживина или „кока за џеп”, јер је веома мала. Ова раса кокоши је веома послушна и потомак је птица које су се користиле у борбама, узгајане да буду мале, али да им поједине особине буду преувеличане. 

Оне су налик бантами живини, али су разноликијих врста. Иако их има у свим бојама и комбинацијама и омиљене су међу љубитељима, оне нису призната раса. Имају велики број љубитеља и одгајивача у Порторику, Куби, Доминиканској Републици, Флориди и другим местима на Карибима.

кокошка минијатура кикирики
Извор:
Tелеграф/ Paradepets
Пише:
Дневник
