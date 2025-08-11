ЛЕТ СЕ ПРЕТВОРИО У АГОНИЈУ Све због једног „веселог” путника и „претераног” потеза пилота
На лету од Сан Франциска за Канкун, у Мексику, прошле недеље се догодила несвакидашња сцена када је један од путника запалио „џоинт”.
Након тога уследио је потез пилота који ће сви путници добро запамтити, преноси The New York Post.
Несрећно путовање
Наиме, пилот компаније „United Airlines” одбио је да полети, што је изазвало готово четворосатно кашњење.
У виралној објави на Reddit-у, један путник са лета UA1679 навео је како је несрећно путовање најпре било „одложено због техничких проблема”, а затим поново након што је „неко пушио марихуану у тоалету”.
„Избацили су га из авиона, а затим смо седели унутра око 40 минута, док посада није одлучила шта да ради”, навео је путник. „Посада је била забринута да су можда били изложени диму марихуане, па смо сви изашли напоље и сачекали нову посаду”.
„Имам још 30 година каријере...”
Пилот је, наводно, био забринут да би изложеност диму марихуане могао довести до тога да не прође насумични тест на дрогу. Према наводима из објаве.
„Имам још 30 година каријере, не желим да ризикујем да ме тестирају на дрогу кад стигнем у Хјустон”, рекао је капетан путницима.
Наде путника у мирно путовање дословно су отишле у дим.
„Тренутно седим у терминалу на аеродрому СФО, нема ни трага новој посади”, написао је аутор објаве на Reddit-у.
„Првобитно полетање било је заказано за 8.50, сада је процењено време полетања 12.30. Дали су нам ваучер за оброк од 15 долара и изнели колица са ужином на гејт”, додао је.
„Разумем одлуку пилота”
Стручњаци за авио-саобраћај оценили су да је реаговање пилота било помало претерано, али потпуно разумљиво.
„Вероватноћа да неко буде позитиван на тесту због пасивног удисања марихуане у добро проветреном авиону је смешно мала”, написао је Гери Леф, сарадник портала View From the Wing.
„Ипак, разумем ирационални страх због ФАА регулативе о тестирању на дроге и политике нулте толеранције авио-компанија, које кажњавају чак и ненамерну изложеност уколико дође до позитивног теста. Практично било који детектабилни ниво метаболита марихуане у урину сматра се падом на тесту, без обзира на разлог”, додао је.
Леф је упозорио да би позитиван тест могао да оконча пилотову каријеру после „дуготрајне истраге и губитка лиценце”, а да пилот у таквом случају не би могао да очекује заштиту синдиката без доказа о „пасивној изложености”.
Осуде на мрежама
Корисници Reddit-а брзо су осули паљбу по неодговорном путнику, а један га је назвао „ј****** идиотом”.
„Мислим да, ако се то деси, та особа треба да буде кажњена тако што ће платити цену карте за сваког путника”, написао је други.
„Треба да постоји аутоматска доживотна забрана летења на свим авио-компанијама”, изјавио је трећи.
Многи су изразили разумевање за одлуку пилота да не ризикује.