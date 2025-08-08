МИСЛИЛА ЈЕ ДА ЋЕ БИТИ УЖАС... Али живот са свекрвом је најбоља одлука коју је донела са супругом, тврди Аустралијанка
Губитак посла може особу натерати на разне кораке и ситуације са којима може тешко да изађе на крај.
Након што је један човек изгубио посао, његова породица одлучила је да потпуно промени свој живот – преселили су се код његове мајке и започели ново поглавље.
Иако ова одлука у почетку није деловала лако, показала се као неочекивани благослов. Живот у заједници, који многи избегавају, овој породици је донео стабилност, више времена заједно и нови почетак.
Ово је прича жене која обожава што живи са свекрвом.
„Од како сам родила наше сада четворогодишње близанце, мој муж је увек био главни хранитељ породице. Радио је и напредовао до менаџерске позиције у финансијској компанији, са високим примањима. Ипак, осећао је велики ниво сагоревања и виђали смо га само викендом. Маштали смо да напусти ту стресну каријеру, али наш стил живота зависио је од његове плате, па је било тешко повући се.
Желели смо 'излаз', али нисмо знали како да га остваримо. Одговор смо добили почетком децембра 2024, када је муж остао без посла. Знали смо да одмах неће добити нови интервју”, каже ова жена.
Морало је да дође до промена, да почну од нуле.
„Одлучили смо да почнемо из почетка – ово је била наша прилика да живимо другачије. Преселили смо се код његове мајке. Она нам је понудила да останемо код ње док не смислимо шта даље. Њена кућа је нудила много простора и приватности.
Иако ми се идеја допала, била сам нервозна. Мој однос са свекрвом није увек био лак. Нисам знала како ће изгледати живот у истој кући са различитим стиловима васпитања, и у њеном простору, а не свом.
Такође сам се плашила шта ће други људи рећи о томе шта радимо. Као креатор садржаја, мислила сам да неће разумети зашто рушимо све што смо до сада изградили. Али чим смо прихватили понуду свекрве, осетила сам узбуђење због пресељења код ње. Као да ми је тежина пала са рамена. Могла сам дубоко да удахнем, знајући да смо спремни да будемо заједно док све средимо.
У року од неколико недеља након што смо ставили кућу у Сиднеју на продају, продали смо је и преселили се код моје свекрве у Бајрон Беј. Део новца од продаје искористили смо да купимо мали стан у Бајрон Беју који издајемо и тако зарађујемо месечни приход.
Заједно смо одлучили да муж направи паузу од корпоративног света и буде тата који остаје код куће. Ја сам повећала време које посвећујем креирању садржаја и почела да развијам сопствени посао”, описује промене које су им се догодиле.
Моја деца су луда за баком
„Моја деца је обожавају. Имају још једну особу која их воли и посвећује им пажњу. Никада не морају да буду са неким случајним бебиситером када смо муж и ја напољу.
Деца је обожавају и једва чекају да је виде чим стигну из школе. Често им испече нешто слатко као изненађење чим улете у кућу. Присуство деце је много значило и њој. Пре тога, живела је сама 10 година. Деца су унела нови живот у кућу. За њу је право остварење сна да јој унуци и њен 40-годишњи син буду стално око ње.
Мени је јако значило што имам додатну помоћ – било да је у питању спремање вечере или играње са децом док ја радим. Ако Хари и ја желимо да одемо у излазак док деца спавају, њој не смета да пази на њих”, говори она.
Обожавам живот у вишегенерацијској породици
„Живот са свекрвом ми је дао прилику да напредујем у каријери. Постала сам 'покретач' у породици, што раније нисам била. Њена подршка ми је помогла да се посветим послу.
Пошто смо моја свекрва и ја пре неколико година превазишле несугласице у нашем односу, имамо некакав тихи договор да се према другој односимо са пажњом и љубазношћу. Када се не слажемо, трудимо се да разумемо ставове једна друге. Тражимо опроштај кад је то потребно. Дајемо једна другој простор кад треба. Иако не планирамо да живимо са њом заувек, немам ниједну замерку на овакав начин живота.
Заједнички живот надмашио је сва моја очекивања и недавно сам помислила да је живот у вишегенерацијској породици начин на који живот треба да се живи. То је много боље за све”, искрено завршава своју исповест ова жена.