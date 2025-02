МРМОТ ИЗНЕО ПРОГНОЗУ Да ли је Фил видео своју сенку или не? ЕВО КОЛИКО ЋЕ ТРАЈАТИ ЗИМА (ФОТО/ВИДЕО)

Фил је видео своју сенку, склупчао се и потврдио да пролеће неће скоро, пренели су сагласно бројни медији.



Светски познати мрмот објавио је своју прогнозу током церемоније пред одушевљеном публиком у градићу Панксатони у америчкој савезној држави Пенсилванији.

Његову прогнозу протумачио је и "превео" председник удружења "Groundhog Club".

Према традицији чланови "Уског круга" овог клуба у зору 2. фебруара извлаче мрмота из његовог пања и "питају га" за временску прогнозу.

Кад пробуђени мрмот на светости угледа своју сенку и склупча се, то значи да хладно годишње доба још траје. Међутим, ако Фил не види своју сенку, то би значило да је пролеће већ пред вратима, кажу из клуба.

Punxsutawney Phil sees his shadow and predicts six more weeks of winter! #GroundhogDay pic.twitter.com/eevOY4XuIk

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 2, 2025