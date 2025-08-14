АКО СТЕ СТАЛНО ИСЦРПЉЕНИ, А КРВНА СЛИКА ЈЕ ДОБРА Проверите занемарене узроке хроничног умора, витамини су битни, а не само они
Ако не можете да дочекате крај дана без кафе, а викендом спавате по 12 сати – то није нормално. Тражите оно што се не види на први поглед
Уморни сте, а налази су добри? Здравље можда шаље сигнале које не препознајемо – ево шта лекари ретко проверавају
Звучи познато? Спавате довољно, једете пристојно, крвна слика је „као код спортисте“ – а ви се и даље вучете кроз дан као да сте прегажени. Нисте лењи, нисте хипохондар. Можда само нико није погледао оно што се не види на папиру.
Невидљиви кривци које лекари често прескоче
Један од најчешћих, а занемарених узрока хроничног умора је недостатак магнезијума. Не мери се рутински, а може да утиче на енергију, расположење и сан. Слично важи и за витамин Д – ако не проводите време на сунцу, могуће је да сте у дефициту, а да тога нисте ни свесни.
Ту је и проблем са штитном жлездом. TSH може бити „у границама“, али ако су слободни Т3 и Т4 ван баланса, тело то осећа. Умор, нервоза, заборавност – све то може бити сигнал да штитна не ради како треба, иако лабораторија каже да је све ОК.
Крвна слика не мери све — ево шта да тражите
Ако сте стално исцрпљени, тражите анализу витамина Д, магнезијума, феритина (резерви гвожђа), као и детаљан преглед штитне жлезде. Додајте и Б12 – његов мањак не мора да се види одмах, али може да вас „изгаси“ изнутра.
Ако не можете да дочекате крај дана без кафе, а викендом спавате по 12 сати – то није нормално. Пробајте да водите дневник умора: када се јавља, шта сте јели, колико сте спавали. Некад и интолеранција на храну (попут глутена или лактозе) може да прави хаос, а да тога нисте свесни.
Умор није увек знак да сте „само исцрпљени“. Некад је то сигнал тела да нешто не штима испод површине. Не чекајте да се срушите – тражите оно што се не види на први поглед.
