НАЈБОЉА ПРИЈАТЕЉСТВА НАСТАЈУ У МОРУ Делфини граде савезе који трају деценијама

27.08.2025. 20:23 20:31
делфини
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Мушки ботлноуз делфини, нарочито у области Шарк беј у Аустралији, познати су по томе што стварају необично трајне савезе – често називане “бромансама”. Ове везе обично настају између две или три јединке и могу да потрају и дуже од 15 година.

Савези нису само друштвени, већ имају и практичну улогу. Делфини удружени у парове или мање групе заједно чувају и воде женке, штите се од ривала и повећавају своје шансе за репродуктивни успех.

Оно што ова појава чини још занимљивијом јесте да се мањи савези могу удружити у веће групе, стварајући сложене, вишеслојне друштвене мреже. То је феномен јединствен међу животињама и, према мишљењу научника, заснива се на високој когнитивној способности и друштвеној интелигенцији делфина.

делфини пријатељство заједница
