НАРОДНА ВЕРОВАЊА ИЛИ ПОРУКА УНИВЕРЗУМА Шта значи када видите бубамару или број 7, а шта кад кинете пре састанка или се спотакнете
Знаци су попут тихих наговештаја судбине разбацаних дуж животног пута. Они могу да нас упозоре, обрадују или припреме за предстојеће промене.
А ако пажљиво ослушкујете и гледате, можете приметити како је свет око нас испуњен знацима који нас воде ка срећи. Према народном веровању, неки знаци показатељ су сигурног успеха на личном плану, али и у љубави и послу.
Знаци добрих вести
Пронађена игла – ако је закачена, очекујте добре вести или пријатне догађаје, а ако није, ово је знак: будите пажљиви и опрезни да бисте избегли невоље.
Тробојна мачка – ако вам је прешла пут, спремите се за срећу. А ако је таква мачка дошла у вашу кућу и остала на прагу – ово је знак да срећа и благостање теже да уђу у ваш живот.
Случајно чујете песму – ако сте неочекивано чули песму о љубави, успеху или срећи на улици или на радију, ово је знак скорих позитивних промена.
Крик птице изнад главе – ако је птица вриснула тачно изнад вас, то може значити побољшање финансијских послова или неочекиване добре вести.
Бубамара на вашој руци – ако је слетела на вас, немојте је терати, избројте тачке на њеним леђима: то је колико је дана остало до срећног догађаја.
Пронађете новчић на улици – ако је са страном главе нагоре, очекујте пријатно изненађење; ако је писмо – то значи неочекивани профит.
Дуга на небу – видети дугу после кише – до испуњења жељене жеље. Ако је дуга двострука, то је знак двоструке среће.
Голуб близу куће – ако голуб седи на вашем прозору или крову куће, то значи мир и хармонију у породици. А ако донесе гранчицу у кљуну, очекујте просперитет.
Ветар се изненада појачао и дунуо вам у лице – ако вам лагани поветарац изненада дуне у лице, то је знак да су промене већ на путу.
Срести дете са букетом цвећа – такав призор обећава добре вести или пријатна изненађења.
Знаци љубави и личног живота
Ударац лактом о нешто – ако случајно ударите лактом о сто или зид, ово је знак: неко мисли на вас са нежношћу или саосећањем.
Птице које гугућу поред вас – ако приметите два голуба или врапца како седе заједно и гугућу, ово наговештава романтичну везу или јачање постојећих веза.
Изгубити се на путу – ако изненада изгубите пут на познатом путу, ово је знак: ваш живот ће се ускоро променити, можда ће се појавити нова особа.
Проналажење прстена – случајно пронађен прстен симболизује скори сусрет са особом која ће постати важна за вашу судбину.
Пар лабудова на води – видети два лабудова заједно – до срећне везе и хармоније у вашем личном животу.
Капи кише на лицу – ако су вам прве капи кише удариле у лице, ово је знак скорог сусрета са особом која ће вам променити живот на боље.
Кијање пре састанка – ако сте кинули пре него што сте упознали некога важног, ово је добар знак: све ће проћи добро.
Паукова мрежа у кући – мрежа у углу собе може предвидети брзи сусрет са особом која ће играти важну улогу у вашем животу.
Сусрет са трудницом – ако на путу сретнете жену са заобљеним стомаком, то значи почетак нове животне етапе или испуњење неке неговане жеље.
Месечина кроз прозор – ако месечина јако осветљава вашу собу ноћу, то је знак романтичних догађаја или изјаве љубави.
Знаци среће у послу
Кусур у ситним кованицама – ако сте добили много ситног новца уместо велике новчанице, ово предсказује профит и финансијски успех.
Спотицање десном ногом – чудно, али истинито: спотицање десном ногом значи успешан завршетак посла или почетак новог обећавајућег пројекта.
Просипање воде – случајно просипање воде по себи пре важног посла – до среће и повољног исхода ситуације.
Локва на путу – ако сте случајно нагазили у бару пре важног догађаја, ово је знак да ће посао бити успешно завршен.
Звецкање новчића у џепу – ако сте случајно чули звецкање новчића у џепу или торби, ово предсказује неочекивани приход.
Губитак дугмета – губитак дугмета пре важног разговора или интервјуа – до успеха и повољног исхода.
Кијање пре почетка посла – ако сте кинули пре почетка новог пројекта, ово је знак да ће посао бити успешан.
Случајно видети број 7 – ако често наилазите на број 7 (на сату, регистарској таблици аутомобила или на другим местима), ово је знак среће и успеха у послу.
Проналажење кључева на улици – ово симболизује отварање нових врата и могућности у професионалној сфери.
Перје на земљи – проналажење птичјег перја на вашем путу значи заштиту од виших сила и срећу у вашим подухватима.
Слушајте шапат универзума. Свет око нас је жив и реагује. Он нам шаље знакове: кроз сусрете, случајности, чак и кроз најобичније ствари. Понекад је најважније само застати, ослушкивати... и направити корак ка срећи.