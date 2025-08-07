few clouds
29°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО СЕ НЕ ПРОПУШТА!

НЕБЕСКИ СПЕКТАКЛ ОВОГ ВИКЕНДА - ПАДАЈУ ЗВЕЗДЕ! Урадите само једну ствар док небо тако бљешти и… чуда су могућа!

07.08.2025. 17:59 18:09
Пише:
Дневник
Извор:
(Ona.rs / Chronicle)
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Летње ноћи имају ту посебну чар - мирис топлог ваздуха, звук зрикаваца и то небо које, баш тада, као да нам шапуће тајне.

Али једном годишње, у августу, оно не шапуће - оно сија, бљесне, засветлуца. И док већина то зове "кишом метеора", ми кажемо: то је небо које вам даје дозволу да сањате.

Шта су Персеиди и зашто су толико посебни?

Персеиди су најпознатија метеорска киша лета, активна сваке године од средине јула до краја августа, а свој врхунац достиже баш овог викенда - у ноћи између 12. и 13. августа. Ако будете имали среће и ведро небо, можете видети и до 100 звезда падалица на сат!

И да, знамо - то је технички само прашина коју Земља пресече док пролази кроз остатке комете Swift–Tuttle. Али хајде да не кваримо магију. Јер кад погледате у то звездано небо и видиш светлећи траг како се спушта, тешко је не поверовати да се нешто важно дешава.

Астролошки - порука из свемир

У свету астрологије, Персеиди нису само спектакл. Они се повезују са ослобађањем, интуицијом и новим почецима. Ове године, њихова енергија посебно додирује знакове Рака, Лава и Девице - па ако припадате неком од њих, можда осећате немир или импулс да коначно учините нешто за себе.

да
Фото: freepik, ilustracija

Замислите да сваки метеор који сагори у атмосфери носи део ваше сумње, страха, старе туге. И да свака нова светлост на небу отвара простор за нешто свеже - идеју, осећај, жељу.

Како искористити ову магичну ноћ?

Не треба вам хороскоп да знате када је време да застанете. Али ако већ небо ради свој плес - зашто га не испратити како доликује?

           Изађите напоље. Даље од градске светлости. У природу, на терасу, или бар поред отвореног прозора.

           Погледајте небо. Без очекивања. Само гледајте.

           Пожелите жељу. Или две. Или десет. (Нико не броји.)

           Запишите шта желите да отпустисте. И запали то. Или само прочитајте наглас. Нека оде са звездама.

Јер у свима нама живи мало дете које гледа горе и верује. Верује да свет може бити бољи. Да још има времена. Да се чуда дешавају. И да када падају звезде - то није крај. То је почетак.

Зато овог викенда, заборавите телефон, заборавите бриге и будите са собом. Погледајте у то небо и допустите себи да опет сањате.

(Ona.rs
Houston Chronicle)

киша звездане стазе звезда ноћ
Извор:
(Ona.rs / Chronicle)
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај