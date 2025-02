НИЈЕ СВЕ У НОВЦУ, ОНА ТО ЗНА: „Осећам се сигурније него када сам зарађивала“

Шерон Броди се јасно сећа свог првог Божића са својом добром пријатељицом Џо Немет. Била је 2016. и њен први Божић без њеног мужа Монтија, који је изненада преминуо месец дана раније.„Нисам чак ни хтела да будем жива. Дефинитивно нисам желела ни да идем у продавницу, да купујем поклоне или да радим било шта. Али Џо је дошла код нас, са својом децом на Бадње вече, и тада сам јој рекла да је мој поклон да можемо да чепркамо по контејнеру, што никада раније нисам радила – и то смо учиниле, те ноћи“, каже Шерон, која живи у Лисмору, у Новом Јужном Велсу.



„Било је то откровење. Ствари које смо пронашле, а међу њима и храна коју су избацили локални ресторани, понеле смо кући и имале савршено добар оброк за божићну гозбу. То је био мој први увид у живот без новца“, рекла је Шерон.

Годину дана раније, 2015, Џо Немет је дала отказ на пословима развоја заједнице, давши последњи новац који је имала својој 18-годишњој ћерки Ејми и затворила свој банковни рачун.

