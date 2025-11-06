Никад није касно ПРВИ ПУТ СТАЛА НА ЛУДИ КАМЕН СА 70 ГОДИНА Љубав пронашла у дугогодишњем пријатељу (84)

clear sky
ПРВИ ПУТ СТАЛА НА ЛУДИ КАМЕН СА 70 ГОДИНА Љубав пронашла у дугогодишњем пријатељу (84)

06.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Она

svadba
Фото: Pixabay

У граду Гоиоере, у бразилској савезној држави Парана, седамдесетогодишња Марија Лусија дос Сантос удала се први пут у животу. Вест о њеном венчању проширила се друштвеним мрежама и привукла пажњу управо због тога што је до брака дошло у познијим годинама.

Марија Лусија је већи део живота провела у оквиру црквеног и заједничког рада. Није излазила, није активно тражила партнера и љубавни односи нису били у фокусу њеног свакодневног живота. Према наводима локалне заједнице, сматрала је да је њена улога да служи људима око себе.

Током година развила је пријатељски однос са Клементеом дос Сантосом, старим 84 године. Њих двоје су се познавали дуго пре него што је однос природно прерастао у партнерски. Промена није била нагла, већ постепена, заснована на свакодневном дружењу, разумевању и поверењу.

 

@queromaisfofoca Maria Lúcia dos Santos  encontrou o seu grande amor ao 70 anos de idade, e casou  com clemente dos santo de 84 anos. O casamento dos 2 aconteceu de verdade com direito a vestido branco com grinalda e trocas de aliança o salão ficou pequeno para tantas pessoas que queriam presenciar o momento as juras de amor do casal. #Marialuciadossantos #casamento #cerimôniadecasamento #Paraná #clementedossantos #karllos_kosta #amadobatista ♬ Até Você - Viral Sounds & Sound Effects Library & Marquiori

 



Фотографије са венчања касније су се појавиле на друштвеним мрежама, где су привукле пажњу шире јавности. Коментари су се углавном односили на то да „никада није касно за љубав”, али и на чињеницу да се квалитетни односи могу развијати постепено, кроз пријатељство, пре него што постану романтични.

 

У овој причи нема сензационализма, само љубави.

Реч је о двоје људи који су се познавали годинама и одлучили да заједнички живот озваниче тек онда када су се обоје за то осећали спремним.

