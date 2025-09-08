scattered clouds
„НИКАД НИСАМ ВОЛЕО ПОЛИЦИЈУ, АЛИ ТАД САМ ИХ ЗАВОЛЕО” Немачки пензионер четири дана био без хране и воде, ево што се догодило

08.09.2025. 18:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
lift
Фото: ChatGTP/илустрација

ОСНАБРИК: Старији мушкарац из Оснабрика на северозападу Немачке провео је четири дана заробљен у лифту свог породичног дома, потпуно без хране, воде и могућности да позове помоћ, саопштила је данас немачка полиција.

Према наводима полиције, до инцидента је дошло још у јулу, а лифт се заглавио због квара на осигурачу, што је онеспособило и тастер за хитне позиве, преноси Билд.

Мушкарац (75) није имао мобилни телефон код себе, а у паници и очају, почео је да чупа унутрашње панеле лифта и савија металне делове, покушавајући да дође до ваздуха и да привуче пажњу.

Његов син, забринут што се данима није чуо са оцем, обавестио је полицију. 

Двојица полицајаца, Лукас и Хиле, по доласку на адресу чули су тихо дозивање из лифта и пронашли мушкарца, који је потпуно исцрпљен и дехидриран - хитно превезен у болницу.

Стручњаци тврде да човек без воде може да преживи највише 3 до 5 дана, тако да је помоћ стигла у последњем тренутку.

Након што се опоравио, крајем августа, захвални старац је позвао своје спасиоце на кафу.

"Никада нисам био љубитељ полиције - више волим аутомобиле - али тог тренутка сам био пресрећан када сам чуо глас полицајца", рекао је он.

Полиција је на свом Инстаграму поручила: "Били ви пријатељи полиције или не – ми смо ту за све вас".

