„НИКАД НИСАМ ВОЛЕО ПОЛИЦИЈУ, АЛИ ТАД САМ ИХ ЗАВОЛЕО” Немачки пензионер четири дана био без хране и воде, ево што се догодило
ОСНАБРИК: Старији мушкарац из Оснабрика на северозападу Немачке провео је четири дана заробљен у лифту свог породичног дома, потпуно без хране, воде и могућности да позове помоћ, саопштила је данас немачка полиција.
Према наводима полиције, до инцидента је дошло још у јулу, а лифт се заглавио због квара на осигурачу, што је онеспособило и тастер за хитне позиве, преноси Билд.
Мушкарац (75) није имао мобилни телефон код себе, а у паници и очају, почео је да чупа унутрашње панеле лифта и савија металне делове, покушавајући да дође до ваздуха и да привуче пажњу.
Његов син, забринут што се данима није чуо са оцем, обавестио је полицију.
Двојица полицајаца, Лукас и Хиле, по доласку на адресу чули су тихо дозивање из лифта и пронашли мушкарца, који је потпуно исцрпљен и дехидриран - хитно превезен у болницу.
Стручњаци тврде да човек без воде може да преживи највише 3 до 5 дана, тако да је помоћ стигла у последњем тренутку.
Након што се опоравио, крајем августа, захвални старац је позвао своје спасиоце на кафу.
"Никада нисам био љубитељ полиције - више волим аутомобиле - али тог тренутка сам био пресрећан када сам чуо глас полицајца", рекао је он.
Полиција је на свом Инстаграму поручила: "Били ви пријатељи полиције или не – ми смо ту за све вас".