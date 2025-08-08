clear sky
ОЛУЈНИ ВЕТАР ХАРА ЕГЕЈСКИМ МОРЕМ Трајекти не плове, хиљаде туриста заглављено на копну

08.08.2025. 11:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
АТИНА: Саобраћај трајеката у Егејском мору у Грчкој данас је обустављен због ветра олујне јачине, који достиже брзину од 60 километара на сат, услед чега на хиљаде туриста нису могле да крену према планираним дестинацијама.

Забрана пловидбе, која ће бити данас на снази најмање до 13 сати по локалном времену, важи у свим великим лукама на Атици, а још плове само трајекти на неколико линија у области Аргосароникос, преноси Јуроњуз.

Лучке власти чекају да се ветар стиша како би забрана пловидбе могла да буде укинута.

У луци Рафина обустављене су пловидбе према острвима Киклади, иако су излети према Мармарију на острву Кос настављени према плану.

Трајекти не саобраћају из Пиреја, док је у луци Лаврио обустављена пловидба у правцу Китноса и Агија Марине и Неа Стире.

Хиљаде путника јутрос нису могле да крену на пут због обуставе пловидбе и чекају да крену према својим дестинацијама.

Грчка обалска стража саветовала је путницима да провере код компаније чији трајект треба да их превезе када ће бити омогућени нови поласци, као и да избегавају луке где је дошло до загушења саобраћаја.

Метеоролошка служба је прогнозирала да ће јак ветар трајати најмање до недеље, што би могло утицати на саобраћај трајекта.

Због тога су надлежни препоручили туристима да контактирају локалне лучке власти и компаније пре поласка на пут.

Грчка трајекти летовање
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
