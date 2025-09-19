clear sky
НИКОМЕ НЕ СТОЈИ НИТИ ТРЕБА, АЛИ ГДЕ ГОД ДА ЗАВИРИШ ПРЕ ПРВОГ У МЕСЕЦУ – МРКА КАПА Знате ли како је настала изрека?

19.09.2025.
Пише:
Дневник
Телеграф
Телеграф
Фото: Canva

На почетку да објаснимо израз мрка. Представља синоним за тамну, топлу смеђу, браонкасту боју. Често се сматра црном, али није у потпуности иста.

Највећи број људи је повезује са бојама у природи – бојом дрвета, земље, лишћа… Једноставно речено, изједначава је са тамним нијансама.

Морамо се вратити у прошлост

Изреку мрка капа користи много људи, али не знају сви њено порекло. У преносном смислу означава тешку ситуацију, лошу прогнозу или неизбежну несрећу.

Да бисмо је објаснили морамо се вратити у прошлост – тачније у средњи век. У то време је постојала необична пракса из које је произашла чувена изрека.

Наиме, гласници који су преваљивали велике удаљености и у градове или утврђења доносили вести – носили су капе. Како су углавном јахали коње, били су видљиви издалека.

Мрка капа на видику

Прича каже да су, ако би доносили добре вести, на главама носили беле или светле капе. Ако би пак новости биле лоше – да је у близини непријатељска војска или епидемија куге, стављали би црне, тамне, односно мрке капе.

Стража са осматрачница би их видела и унапред сазнала какве вести да очекује, преноси Историјски забавник.

Гласника одавно нема, али је израз који означава тешку, неизвесну ситуацију остао – мрка капа.

