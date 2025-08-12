clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОЋАС НА НЕБУ МЕТЕОРСКИ ПЉУСАК - ПЕРСЕИДА Остварите све жеље помоћу овог магичног ритуала

12.08.2025. 21:50 21:57
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy.espreso
Коментари (0)
звезда
Фото: Ilustracija pixabay

У ноћи између 12. и 13. августа 2025. године, небо ће приредити један од најспектакуларнијих призора у години – метеорски пљусак Персеида.

Астрологи и езотеричари саветују да ово време искористите за замишљање жеља, јер се верује да тада имају посебну моћ.
 

Сваке године у августу Земља пролази кроз траг прашине и честица комете Свифт-Татл, стварајући чаробан призор познат као метеорски пљусак Персеида.

Ове године врхунац ће достићи у ноћи 13. августа, када ће се моћи видети чак 60–100 светлећих "звезда падалица" на сат.
У многим културама постоји веровање да замисљена жеља у тренутку када угледате метеор има веће шансе да се оствари, јер се отварају посебна енергетска "врата ка универзуму".

Како да замислите жељу током Персеида да би се остварила?

Будите јасни и позитивни. Избегавајте речи "не“ и негативне изразе. Уместо "Не желим да будем усамљена", реците: "У срећној сам и хармоничној вези".

Визуализујте исход. Замислите да се жеља већ испунила – осетите радост и захвалност у том тренутку.
Запишите жељу. То ће вам помоћи да је утиснете дубље у своју подсвест.

Фокусирајте се на једну ствар. Иако ће метеора бити много, једна јасна жеља има највећу снагу.

Захвалите универзуму. Након што пожелите, изговорите или помислите "Хвала“ како бисте потврдили размену енергије.

Glossy.espreso

киша метеора жеља ритуал
Извор:
Glossy.espreso
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КИША МЕТЕОРА СУТРА НАЈВИДЉИВИЈА НА НЕБУ ИЗНАД СРБИЈЕ Љубитељи звезданог неба моћи ће да виде и до 100 метеора на сат!
звезда

КИША МЕТЕОРА СУТРА НАЈВИДЉИВИЈА НА НЕБУ ИЗНАД СРБИЈЕ Љубитељи звезданог неба моћи ће да виде и до 100 метеора на сат!

11.08.2025. 11:12 11:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај