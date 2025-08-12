НОЋАС НА НЕБУ МЕТЕОРСКИ ПЉУСАК - ПЕРСЕИДА Остварите све жеље помоћу овог магичног ритуала
У ноћи између 12. и 13. августа 2025. године, небо ће приредити један од најспектакуларнијих призора у години – метеорски пљусак Персеида.
Астрологи и езотеричари саветују да ово време искористите за замишљање жеља, јер се верује да тада имају посебну моћ.
Сваке године у августу Земља пролази кроз траг прашине и честица комете Свифт-Татл, стварајући чаробан призор познат као метеорски пљусак Персеида.
Ове године врхунац ће достићи у ноћи 13. августа, када ће се моћи видети чак 60–100 светлећих "звезда падалица" на сат.
У многим културама постоји веровање да замисљена жеља у тренутку када угледате метеор има веће шансе да се оствари, јер се отварају посебна енергетска "врата ка универзуму".
Како да замислите жељу током Персеида да би се остварила?
Будите јасни и позитивни. Избегавајте речи "не“ и негативне изразе. Уместо "Не желим да будем усамљена", реците: "У срећној сам и хармоничној вези".
Визуализујте исход. Замислите да се жеља већ испунила – осетите радост и захвалност у том тренутку.
Запишите жељу. То ће вам помоћи да је утиснете дубље у своју подсвест.
Фокусирајте се на једну ствар. Иако ће метеора бити много, једна јасна жеља има највећу снагу.
Захвалите универзуму. Након што пожелите, изговорите или помислите "Хвала“ како бисте потврдили размену енергије.