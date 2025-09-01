ПЛЕЈБОЈ ЗЕЧИЦА ОТКРИЛА КАКАВ ЈЕ ДИКАПРИО У СПАВАЋОЈ СОБИ Пољубац са Леом није најгоре – ево шта је урадио с неким партнеркама
Хајке Конингс (22) каже да је пољубила 49-годишњег глумца у ноћном клубу у Лос Анђелесу, а тај тренутак описала је као „не баш најбољи”.
Плејбој зечица назвала је холивудског глумца Леонарда Дикаприја „чудним и старим” након што га је пољубила током ноћног изласка.
У интервјуу за холандско издање Плејбоја описала је ноћ када је упознала Леа. Рекла је да има веома чудне и бизарне навике у спаваћој соби.
– Било је у тајном клубу у LA-ју, оном где можете да уђете само на позив. Видела сам га како седи у црној дуксерици и црној капи и успоставили смо контакт очима.
Рекла је да ју је менаџер звезде повукао, рекавши: „Лео жели да разговара с тобом”, пре него што ју је одвео до стола глумца.
Након што је Хајке споменула његову наклоност према млађим женама, признао је да је „крив”, па ју је пољубио.
– Било је у реду, али дефинитивно није најбољи пољубац који сам доживела.
Како каже, Леонардо ју је позвао да оду код њега, али је позив одбила, а он се затим окренуо другој девојци и одвео је кући. Такође је рекла да су и њене пријатељице имале неке незаборавне ноћи с њим.
– Једна другарица рекла је да је носио слушалице док су водили љубав јер није желео да је чује, а друга је рекла да јој је чак ставио јастук на главу.