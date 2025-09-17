overcast clouds
21°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОКЛОНИЦИМА ХЕЛИКОПТЕР РОДИТЕЉСТВА ОВО СЕ НЕЋЕ СВИДЕТИ Супруга НФЛ шампиона и мајка четворо деце промовише приступ „fuck around and find out“ ДА ЛИ ЈЕ ОВО ПРАВА МЕТОДА?

17.09.2025. 11:16 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
Она
Коментари (0)
деца
Фото: Freepik/ Canva/ ilustracija

Kylie Kelce, супруга пензионисаног НФЛ шампиона Jasona Kelce-a и мајка четворо деце, недавно је на свом подкасту открила да подржава један прилично необичан стил родитељства. И то је, очекивано, изазвало бурне реакције.

Реч је о родитељском приступу који на интернету носи ознаку FAFO („fuck around and find out“), што би се најближе могло превести као „сами нек науче на сопственој кожи“. Идеја је једноставна: пустите децу да доживе природне последице својих одлука, без превише родитељског мешања.

У пракси то често изгледа овако: родитељи дозвољавају детету да поједе љуту папричицу и тек онда схвати да није баш најпријатније; или, када се дете љути јер не сме да спава у родитељском кревету, мама му хладно покаже врата – па нека одлучи шта ће даље. Иако деца некад заврше у сузама, коментари на овакве објаве на друштвеним мрежама су махом позитивни: „Браво, мама!Тако треба!“

dete
Фото: Canva

Родитељи који подржавају овај приступ верују да деца само кроз сопствене грешке уче одговорност, независност и самостално доношење одлука.

Стручњаци: Предности и мане баш ме брига родитељства

Британска клиничка психолошкиња Елина Телфорд слаже се да овакав приступ може подстаћи развој отпорности и сналажљивости код деце. Ипак, и она упозорава да се поставља питање шта је са млађом децом која још не могу да предвиде последице својих поступака и колико далеко родитељи смеју да иду у том „пуштању“.

„FAFO родитељство се појавило као реакција на две крајности – хеликоптер родитељство, где је дете под сталном контролом, и тзв. благо родитељство, које се често заснива само на емпатији и комуникацији, али понекад занемарује одговорност“, објашњава терапеут Sean O’Neill из Лос Анђелеса. „FAFO комбинује независност са реалним последицама, али родитељи морају да пронађу праву меру.“

dete
Фото: Canva

Социјална радница Trisha Sanders истиче да деци треба дати слободу да истражују, али и сигурну базу којој могу да се врате када погреше.

„Деца развијају осећај компетенције када пробају ствари сама, а родитељи покажу разумевање и помогну им када је то потребно. Проблем настаје када родитељи превише попуштају или када уопште не пруже подршку након што дете доживи неуспех.“

Како применити FAFO – и да ли је за свакога?

Родитељима који желе да пробају овај приступ саветује се да почну полако – на пример, да пусте дете да изађе без кишног мантила и само научи да ће покиснути. Важно је унапред објаснити могуће последице и повући се тек када је безбедно да дете само преузме одговорност.

dete
Фото: Canva

„FAFO не значи да се потпуно повлачите као родитељ“, истиче терапеуткиња Eden Garcia-Balis. „Реч је о стратешком повлачењу, где родитељ остаје емотивно доступан и поставља јасне границе, али даје детету простор да учи кроз искуство.“

Колико слободе ћете дати, зависи од узраста и зрелости детета. За млађу децу, одлуке морају бити једноставне и последице брзе и разумљиве. Код тинејџера, простор за самосталне одлуке може бити већи.

Стручњаци се слажу у једном: и родитељи и деца уче кроз овај процес.

„У суштини, FAFO подсећа родитеље да деца морају да прођу кроз сопствене грешке како би научила да се носе са неуспесима и развила самосталност“, закључује Телфорд. „Кључ је у балансирању слободе и подршке.“

родитељство учење грешке
Извор:
Она
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШАМАР ЈЕ НАСИЉЕ; НЕ ВАСПИТНА МЕРА Ћерка тужила оца, а адвокат открива ТО ЈЕ УВРЕДА ДОСТОЈАНСТВА
2

ШАМАР ЈЕ НАСИЉЕ; НЕ ВАСПИТНА МЕРА Ћерка тужила оца, а адвокат открива ТО ЈЕ УВРЕДА ДОСТОЈАНСТВА

15.09.2025. 11:31 11:34
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ПОПУЛАРНА ПЕСМА ЗАБРАЊЕНА У БЕОГРАДСКИМ ВРТИЋИМА! Васпитачи дигли узбуну – откривено шта се заправо крије иза заразног ритма
1

ПОПУЛАРНА ПЕСМА ЗАБРАЊЕНА У БЕОГРАДСКИМ ВРТИЋИМА! Васпитачи дигли узбуну – откривено шта се заправо крије иза заразног ритма

24.06.2025. 09:43 10:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕМАЈУ 14 ГОДИНА – ПА НЕЋЕ НИ ОДГОВАРАТИ, ГДЕ СУ ИМ БИЛИ РОДИТЕЉИ – НЕ ЗНА СЕ Деветогодишњаку тројица смрскала лице док је славио рођендан
дечак

НЕМАЈУ 14 ГОДИНА – ПА НЕЋЕ НИ ОДГОВАРАТИ, ГДЕ СУ ИМ БИЛИ РОДИТЕЉИ – НЕ ЗНА СЕ Деветогодишњаку тројица смрскала лице док је славио рођендан

14.09.2025. 22:58 23:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај