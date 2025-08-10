clear sky
34°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СНУПИ ДАНАС ПУНИ 75 ГОДИНА Највољенији пас на свету и даље осваја срца генерација!

10.08.2025. 10:40 10:53
Пише:
Дневник
Извор:
ljubimci.telegraf.rs/Dnevnik
Коментари (0)
1
Фото: Unsplash.com

Данас свет прославља рођендан Снупија, славног пса расе бигл који је 1950. године дебитовао као главни лик стрипа „Пинатс“ (Кикирики) Чарлса М. Шулца.

Снупи је кућни љубимац власника Чарлија Брауна и приказан је као стално гладан и креативан пас склон филозофирању и хедонистичким уживањима.

Снупи је лојалан и добродушан бигл који замишља и да је писац, студент Џо Кул, адвокат и пилот из Првог светског рата. Можда је најпознатији у овој последњој личности, кад носи пилотску кацигу, наочари, шал и штап, имитирајући официра британске војске из Првог и Другог светског рата.

Снупи је опседнут колачићима са чоколадним мрвицама и уопште обожава храну на бази чоколаде која наводно није отровна за њега. У стварности, чоколада је забрањена псима.

Године 1951. рођендан Снупија прослављен је 28. августа, али је 1968. као датум рођења чувеног пса одређен 10. август. Ове 2025, обележава се 75 - годишњица најсимпатичнијег пса на свету, бигла Снупија.

ljubimci.telegraf.rs

пас цртани филм
Извор:
ljubimci.telegraf.rs/Dnevnik
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај