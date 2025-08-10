СНУПИ ДАНАС ПУНИ 75 ГОДИНА Највољенији пас на свету и даље осваја срца генерација!
Данас свет прославља рођендан Снупија, славног пса расе бигл који је 1950. године дебитовао као главни лик стрипа „Пинатс“ (Кикирики) Чарлса М. Шулца.
Снупи је кућни љубимац власника Чарлија Брауна и приказан је као стално гладан и креативан пас склон филозофирању и хедонистичким уживањима.
Снупи је лојалан и добродушан бигл који замишља и да је писац, студент Џо Кул, адвокат и пилот из Првог светског рата. Можда је најпознатији у овој последњој личности, кад носи пилотску кацигу, наочари, шал и штап, имитирајући официра британске војске из Првог и Другог светског рата.
Снупи је опседнут колачићима са чоколадним мрвицама и уопште обожава храну на бази чоколаде која наводно није отровна за њега. У стварности, чоколада је забрањена псима.
Године 1951. рођендан Снупија прослављен је 28. августа, али је 1968. као датум рођења чувеног пса одређен 10. август. Ове 2025, обележава се 75 - годишњица најсимпатичнијег пса на свету, бигла Снупија.