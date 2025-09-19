ТО МУ НИЈЕ МОГЛА ОПРОСТИТИ Након мање од три минута, млада одлучила да поништи брак ПОГЛЕДАЈТЕ ЗАШТО
Одмах након венчања већина парова се осећа срећно и задовољно. Прославу са пријатељима и породицом обично прати медени месец, а развод је вероватно последња ствар на коју већина младенаца мисли.
Али ствари су биле другачије за пар у Кувајту. Како је пренео британски „Мирор”, њихова срећа је трајала мање од три минута. Наиме, млади пар је излазио из зграде општине у којој су се венчали када се младој догодио пех. Спотакла се и пала на под. Једна младожењина реченица променила је све.
Наводно, младожења је супругу назвао глупом због њеног пеха. И одмах зажалио.
Жени је исмевање било превише за жену, јако се наљутила и одмах отишла код матичара који је закључио брак да га поништи. Матичар у Кувајту није имао ништа против и пристао је на поништење након само три минута брака, пише британски „Мирор”.