УВЕК СПРЕМНИ НА НАЈГОРИ МОГУЋИ СЦЕНАРИО Нећете никад погодити шта се, међу крпицама, крије у коферима краљевске породице

14.08.2025. 12:20
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена.рс
Фото: Canva

Краљевска породица Велике Британије позната је по строгим протоколима и пажљиво испланираним путовањима, али један детаљ посебно је заинтригирао јавност – на свако путовање чланови породице наводно носе кесице са сопственом крвљу.

Разлог? Превенција и сигурност у случају хитних медицинских ситуација.

Ову занимљиву информацију открио је Дики Арбитер, бивши секретар за медије краљице Елизабете II, који је годинама блиско сарађивао и са краљем Чарлсом III, као и са принцезом Дајаном.

У разговору за подкаст магазина Hello!, Арбитер је поделио низ анегдота из својих година рада унутар палате, укључујући и неке детаље који ретко доспевају у јавност.

Фото: Pixabay

„Чланови краљевске породице увек морају бити спремни на непредвидиве ситуације, посебно када путују у иностранство“, објаснио је Арбитер. „Један од начина на који се обезбеђују јесте ношење сопствене крви – како би се, у случају хитне медицинске потребе, трансфузија могла извршити одмах, чак и ако локалне болнице имају одговарајућу крвну групу“, додао је.

Још једна ствар коју обавезно носе

Према његовим речима, ова пракса није нова – краљица Елизабета II, принц Филип, принц Чарлс и принцеза Дајана редовно су са собом носили такве залихе током својих међународних путовања. Верује се да се и данас овај безбедносни протокол спроводи унутар породице.

Осим залиха крви, постоји још један необичан али смислен краљевски обичај: сваки члан породице на путовање обавезно носи и црну одећу. Реч је о припреми за најгори могући сценарио – смрт блиског члана породице док су у иностранству. Ова мера уведена је након што је краљица Елизабета сазнала за смрт свог оца, краља Џорџа VI, док је била у Кенији.

Фото: Pixabay

Тада није имала одговарајућу црну одећу, па је особље морало да јој достави хаљину директно на писту, пре него што је изашла из авиона – како би се појавила пред камерама у складу са краљевским бонтоном.

„Чак сам и ја у коферу увек имао црну кравату, за сваки случај“, присећа се Арбитер.

Ове необичне али промишљене мере показују колико је протокол у британској монархији разрађен до најситнијих детаља – и колико се озбиљно приступа сваком потенцијалном сценарију, без обзира колико мало вероватан био.

