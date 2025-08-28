У ВАТИКАНСКИМ РИЗНИЦАМА ЧУВА СЕ ПРОРОЧАНСТВО СТАРО МИЛЕНИЈУМ Ово је последњи папа, смак света ће бити за две године?
Скоро хиљаду година стар ватикански рукопис тврди да је свету преостало још само две године да постоји – са загонетном поруком која поново подстиче радозналост верника и скептика широм света.
Древни документ – познат као Пророчанство папа – наводи да је недавно изабрани папа уједно и последњи– јер смак света долази 2027. године.
Текст који је наводно написао свети Малахије, ирски надбискуп који је посетио Рим у 12. веку, предвиђа тачан број папа – укупно 112 – почевши од Целестина II. 1143. па до будућег наследника папе Фрање.
Сваки папа је описан кратком, загонетном латинском фразом. Последња реченица гласи: „У коначном прогону Свете римске цркве владаће Петар Римљанин, који ће хранити своје стадо усред многих невоља, после чега ће град са седам брда бити уништен и страшни Судија судиће људима. Крај“.
Рим, познат и као „град на седам брежуљака“, помиње се као место коначног уништења, а последњи папа – симболично назван Петар Римљанин – као духовни вођа уочи Судњег дана.
Иако делује узнемирујуће тачно, кредибилитет папиног пророчанства је дуго био довођен у питање. Текст је тек 1595. године „открио” бенедиктински монах Арнолд Вион, због чега многи историчари сматрају да га је он саставио, ретроактивно усаглашавајући описе папа до његовог времена.
Један пример често цитираног „пророчанства“ односи се на 111. папу, названог „Gloria Olivae“ – Слава маслиновог дрвета. Ову титулу многи повезују са папом Бенедиктом XVI, пошто су Оливетанци један од огранака Реда Светог Бенедикта.
За папу Јована Павла II говорило се да ће доћи у време „помрачења Сунца“, а занимљиво је да је заправо рођен током једне такве појаве 1920-их. Међутим, многи стручњаци такве сличности сматрају случајношћу.
Што се тиче папе Фрање, још је нејасније – његово право име није Петар, а папско име не одговара „Петар Римљанин“. Џош Канинг, директор капеланије у Торонту, изјавио је још 2013. да не види јасну везу између титуле и папе Фрање.
Иако Пророчанство Папа изазива радозналост, Црква се званично ограђује од оваквих тумачења. Штавише, Библија јасно каже да нико не може знати дан краја: „А о том дану и часу нико не зна, ни анђели на небу, ни Син, него само Отац. (Матеј 24:36)
Дакле, иако тајанствени текст предвиђа крај 2027. године, већина историчара и теолога се слаже да је реч о апокрифном документу сумњиве аутентичности. Ипак, његова енигма и „пророчанства“ настављају да изазивају интересовање током векова – посебно у временима великих промена, као што је смрт папе и избор његовог наследника.