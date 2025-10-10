ВЕЛИКО ОКТРИЋЕ НА ОБАЛАМА ЕНГЛЕСКЕ Пронађен скелет морског мач змаја
Научници су пронашли готово цео костур праисторијског воденог рептила, досад непознате врсте из реда ихтиосауруса, на обали у јужној енглеској регији Дорсет.
Ова животиња величине делфина названа је стручно xiphodracon goldencapensis или „мач-змај из Дорсета", што је први фосил овог бића досад пронађен.
Ожиљци на лобањи показују да је можда убијен угризом за главу, вероватно много веће животиње од ихтиосауруса, кажу научници.
Први ихтиосаурус је такође пронађен у Дорсету 2001. и касније је завршио у музеју у Канади.
Анализа скелета је тек недавно завршена и стручњаци су објавили резултате истраживања, у којима га препознају као нову подврсту ихтиосауруса.
„Дуго и посвећено сам размишљао о називу", казао је Дин Ломакс, један од аутора студије.
„Xiphodracon значи змај чији облик подсећа на мач, чиме описујемо врло дугачак кљун, налик мачу, али је назив одређен и због тога што су готово два века ихтиосауруси називани морским змајевима", објаснио је Ломакс.
Ихтиосауруси се дефинишу као морски гмизавци, а не диносауруси, јер су проводили цео живот у води.
Верује се да је овај ихтиосаурус пливао морима и океанима пре око 185 милиона година, а тек неколико фосила ихтиосауруса из тог периода је досад откривено.
„Ихтиосауруси из тог периода су невероватно ретки, а xипходрацон је најпотпунији фосил који смо нашли и помаже нам да попунимо празнину.
„Он је део слагалице еволуције ихтиосауруса који нам је недостајао", сматра Ломакс.
Верује се да је „мач-змај" био дугачак око три метра и да је имао неколико одлика које нису имали други ихтиосауруси.
Научници тврде да је најчуднији детаљ кост налик краку близу ноздрве.
Имао је и вансеријски велику очну дупљу и дугачки кљун попут мача, који је користио да једе рибу и лигње.
Постоје и назнаке о томе како је ова врста живела и како је нестала.
„Кости удова и зуби указују на озбиљну повреду или болест још током живота", каже Ерин Максвел, једна од ауторки истраживања из Музеја националне историје у Штутгарту.
„Делује да има угриз великог предатора на лобањи, вероватно већег ихтиосауруса, што је узрок смрти ове јединке.
„Живот у океанима током мезозоика је био опасан подухват", додаје.
На обалама Дорсета пронађено је више фосила ихтиосауруса, а за прве не заслужна Мери Енинг, једна од пионирки палеонтологије са почетка 19. века.
Потпис испод фотографије, Истраживач Крис Мур пронашао је „мач-змаја" у Дорсету након олује
Истраживач Крис Мур пронашао је „мач-змаја" у Дорсету након олује 2001, а фосил је пренет у Краљевски музеј Онтарија у Канади, где анализа трајала више од 15 година.
„Не желим да се хвалим, али пронашао сам их неколико", каже Мур за Би-Би-Си.
Заправо је откопао око 15 фосила, а неки од њих су идентификовани као нове врсте.
Каже да планира да прослави ново откриће, али није одлучио још на који начин.
„Шампањац или шоља чаја, још нисам сигуран", додаје.