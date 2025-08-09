(ВИДЕО) НА ПРОДАЈУ ЦЕЛО СЕЛО НЕДАЛЕКО ОД МОРА Квадрат је 4 евра, а ево шта све купац добија
У Хрватској су углавном куповали Немци, а након пандемије куповало се буквално шаком и капом, потражња је била већа од понуде и цене су знатно порасле.
- Међутим, последњих годину дана тржиште се успорило - каже Силвија Рејец, директорка агенције Alea Immobilien.
Ове седмице на тржишту се појавио оглас истарске агенције за некретнине који је изазвао велику пажњу – на продају је стављено цело село. Иако су ранијих година забележени слични случајеви, углавном у италијанским руралним крајевима, у Хрватској је ово реткост, што додатно појачава интерес.
Село Гржини смештено је у унутрашњости Истре, недалеко од дворца Белај, окруженог савршено уређеним виноградима на 12 хектара, подсећајући на тосканске пределе. Напуштено село са каменим кућама, празним већ више од деценије, има прикључак за струју и воду, што показује да је могуће обнављање и градња.
Село Гржини удаљено је од Јадранског мора око 20-25 километара, што је приближно 15 минута вожње до најближе обале код луке Пломин.
Силвија Рејец је екипу портала Вечерњи.хр довела до локације која се тешко проналази јер су дворац Белај и село Паз оквирни, али не и прецизни оријентири. На овом месту, као да је време стало - окружено нетакнутом природом, ливадама, шумом и плодним земљиштем, село се простире на 20 хектара, од чега је око 1.200 квадрата грађевинско земљиште, а остатак пољопривредно.
Према Рејец, ово је јединствена прилика за развој луксузног сеоског имања, више вила или пројеката попут агротуризма, еко-села или глампинга. Локација је идеална за оне који желе да побегну од градске вреве и створе приватну оазу, а сличних понуда на тржишту готово да нема. Село одише историјом и шармом прошлих времена, док камене рушевине причају приче о некадашњем животу и култури, поручују са пртала Вечерњи.
Битна је и близина мора - до луке Пломин потребно је око 15 минута вожње. Такође, истиче се потенцијал за узгој винове лозе и коња, што је у Истри све популарније.
Иако све делује идилично, цена ипак ставља ствари у реалну перспективу. Некретнине у Хрватској, нарочито у Истри, након пандемије брзо су поскупиле захваљујући страним купцима жељним свог комадића раја.
- Купци у Хрватској углавном су Немци, а након пандемије продавало се без престанка. Потражња је била већа од понуде и цене су расле. Но, у последњих годину дана тржиште се успорило и по мом мишљењу може доћи до благог пада цена - објашњава Рејец.
Многи који су градили куће за продају, често на кредит, сада су принуђени да снизе цене како би продали некретнине. На тржишту и даље важи закон понуде и потражње.
Процена вредности села Гржини је око 850.000 евра, што значи да квадрат земљишта кошта око четири евра. С обзиром на потенцијал и потребна улагања, цена се сматра реалном и прихватљивом у актуелним условима тржишта.
Слике објаве можете погледати ОВДЕ.