(ВИДЕО) Прво је ВУК НАПАО ДЕЧАКА на плажи НОВИ ХАОС У ГРЧКОЈ Ево која је ЗВЕР примећена на Ситонији
Туристи који тренутно бораве на Ситонији јављају да током ноћи све чешће чују завијање шакала, наводи се у најновијој објави на Инстаграм страници Nikana.gr, популарној платформи за информације о летовањима у Грчкој.
На видео снимку се види шакал како ноћу пролази између лежаљки на једној од плажа.
У објави се додаје да у шумама овог полуострва живе бројне дивље животиње, међу којима су вукови, шакали, лисице, дивље свиње и зечеви, али да веома ретко силазе до обале.
Ова информација долази само неколико дана након што је вук напао и ујео дете на једној од плажа у Грчкој, што је изазвало велику забринутост јавности и додатно скренуло пажњу на све чешће сусрете људи и дивљих животиња у туристичким местима.
У моменту када је мајка угледала вука и када је већ отворио чељусти да зграби дете за раме са бочне стране, мајка је брзо подигла дете, а он је успео да је канџама закачи по леђима.
Вук је убрзо побегао, а родитељи су одмах одвели дете у дом здравља у Агиос Николаосу, где су лекари рекли да им је то пети случај. Нису, међутим, навели за који то временски период.
Стручњаци и даље тврде да су овакви инциденти изузетно ретки, али апелују на туристе да се не удаљавају ноћу од насељених места, посебно у близини шума и дивљих стаза, и да не остављају храну напољу јер може привући дивље животиње, пише Јуроњуз.