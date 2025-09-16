scattered clouds
(ВИДЕО) Прво је ВУК НАПАО ДЕЧАКА на плажи НОВИ ХАОС У ГРЧКОЈ Ево која је ЗВЕР примећена на Ситонији

16.09.2025. 18:21
Пише:
Дневник
Извор:
Јуроњуз Србија
Фото: Pixabay.com

Туристи који тренутно бораве на Ситонији јављају да током ноћи све чешће чују завијање шакала, наводи се у најновијој објави на Инстаграм страници Nikana.gr, популарној платформи за информације о летовањима у Грчкој.

На видео снимку се види шакал како ноћу пролази између лежаљки на једној од плажа.

У објави се додаје да у шумама овог полуострва живе бројне дивље животиње, међу којима су вукови, шакали, лисице, дивље свиње и зечеви, али да веома ретко силазе до обале.

Ова информација долази само неколико дана након што је вук напао и ујео дете на једној од плажа у Грчкој, што је изазвало велику забринутост јавности и додатно скренуло пажњу на све чешће сусрете људи и дивљих животиња у туристичким местима.

У моменту када је мајка угледала вука и када је већ отворио чељусти да зграби дете за раме са бочне стране, мајка је брзо подигла дете, а он је успео да је канџама закачи по леђима.

Вук је убрзо побегао, а родитељи су одмах одвели дете у дом здравља у Агиос Николаосу, где су лекари рекли да им је то пети случај. Нису, међутим, навели за који то временски период.

Стручњаци и даље тврде да су овакви инциденти изузетно ретки, али апелују на туристе да се не удаљавају ноћу од насељених места, посебно у близини шума и дивљих стаза, и да не остављају храну напољу јер може привући дивље животиње, пише Јуроњуз.
 

 

вук Ситонија Грчка грчка туризам летовање у грчкој
