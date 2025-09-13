„ВУК ЈЕ ОТВОРИО ЧЕЉУСТ ДА ЈЕ ШЧЕПА ЗА СТРУК, ЈЕДАН ЧОВЕК НАС ЈЕ СПАСАО” Српска породица преживела хорор у Неос Мармарасу, а сад открива нове појединости
Пуком срећом избегнута је трагедија, а цела сцена одиграла се у неколико секунди.
„У секунди је вук био поред моје ћерке, отворио је чељуст и кренуо да је шчепа у пределу струка! Одмах сам је зграбила и кренула да бежим”, присећа се језиве сцене која је могла да се заврши трагично Ирена, мајка петогодишње девојчице из Србије коју је пре два дана на плажи у Грчкој, у близини града Неос Мармарас, напао вук.
Сусрет са дивљом звери одиграла се у петак у раним јутарњим сатима на локалној плажи која иначе припада приватним кућама, па самим тим нема ни много народа.
„То је плажа пре увале за Парадисос плажу, било је нешто пре осам ујутру и било је свеже. Срећна околност је да је ћерка имала обучену дуксерицу. Играла се са једном бебом на плажи кад је један човек викнуо: 'Шта је ово?' У секунди док смо ми устали, вук је био надомак нас. Буквално нам је блокирао пролаз, позиционирао се тако да нисмо могли да прођемо”, описује ова мајка драму која се одиграла пред њеним очима.
Већ у следећој секунди вук је био тик уз петогодишњу девојчицу.
„Отворио је чељуст да је шчепа бочно у пределу струка, али сам је ја у том тренутку зграбила и кренула да бежим с њом, јер нас је један човек спасао! Кренуо је да баца камење на вука и вук је упао у воду. Ми смо добили неколико секунди да побегнемо уз те степенице и да утрчимо у апартман, а вук је излетео из воде и преко каскада ускочио у двориште апартмана и онда су га вијали по дворишту моткама, камењем и тако заједничким снагама га истерали из дворишта”, описала је Ирена драму.
Срећом, мајка је спречила да вук зграби малену и да је уједе, те је девојчица прошла са огреботином на леђима. Дете је превезено у болницу, примила је неколико вакцина и добила да пије антибиотике.
„Сви смо били јако узнемирени, потпуно неочекивана ситуација. Да није било тог човека на плажи да гађа вука, не знам шта би било. Он нам је пружио шансу да се спасемо”, захвална му је Ирена, која каже да је одреаговала прибрано управо захваљујући том човеку који их је упозорио на дивљу звер.
Пети напад вука у том крају
Ирена наводи да је случај пријавила општини и полицији у нади да ће неко да реагује.
„Овде је пре неколико дана био пожар и вероватно се тај вук одвојио од чопора. Чули смо да ово није први, већ пети напад овде у крају. Један напад на жену је забележен пре три дана, и на пса пре два дана. Мада неки кажу да је било напада и у мају. Надамо се да ће надлежни нешто предузети да га пронађу. Нико од нас није могао да очекује тако нешто, свима којима сам рекла не верују да је вук, али најмање 20 људи га је видело, имам сведоке. Изгледа да су се након тог пожара вукови овде спустили”, наводи она.
Ирена се тек после неколико сати освестила.
„Прошли смо супер како смо могли да прођемо, срећа да је није шчепао зубима. Тек сам се после неколико сати освестила да он њу није ујео, него огребао, добро ју је огребао по леђима и срећна околност је да је имала дукс”, прича Ирена.
Девојчица је још у страху и истраумирана, два сата није дозвољавала да се отворе врата од апартмана, каже мајка.
„Тек се касније мало опустила”, каже ова храбра жена, која је јуче с породицом кренула назад за Србију.