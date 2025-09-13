„ДОСТА БОМБИ, ДОСТА КРВИ, ЗАУСТАВИТЕ ГЕНОЦИД У ГАЗИ” Под Бранденбуршком капијом 12.000 људи захтевало обуставу извоза оружја
Код Бранденбуршке капије у Берлину окупило се, према процени полиције, најмање 12.000 људи, који су захтевали заустављање рата у Појасу Газе и обуставу извоза оружја у ратна подручја.
На протесту „Зауставите геноцид у Гази”, демонстранти су осудили напад Хамаса 7. октобра 2023. године, али су истакли да израелски одговор „превазилази границе хуманости”, преноси Дојчланд функ.
Председница „Алијансе Сара Вагенкнехт” (BSW) затражила је моменталан прекид извоза немачког оружја у Израел.
„Ништа не оправдава бомбардовање, убијање, изгладњивање и прогон два милиона људи у Гази, од којих су половина деца”, навела је Вагенкнехт.
На скупу су се обратиле јавне личности, укључујући немачког комичара Дитера Халервордена, и репере Massiv и Баус.
Фронтмен британског бенда „Пинк Флојд” обратио се путем видео-линка.
На супротној страни Бранденбуршке капије одржана је произраелска контрадемонстрација, са 20-30 учесника, наводи Дојчланд функ.