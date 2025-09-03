light rain
ХОРОР РАТА У ГАЗИ Чак 21.000 палестинске деце постала инвалиди

03.09.2025. 16:05 16:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
газа
Фото: Ilustracija/Tanjug/AP

ГАЗА: Најмање 21.000 палестинске деце постала су особе са инвалидитетом од почетка рата у Појасу Газе у октобру 2023. године, саопштио је Комитет Уједињених нација за права особа са инвалидитетом.

Како се појашњава у том периоду око 40.500 деце претрпело „нове повреде повезане са ратом”, а више од половине њих постала су особе са инвалидитетом, преноси Гардијан. 
 

Палестинско Министарство здравља саопштило је да је од почетка рата 18.592 деце убијено, док је 121 дете умрло од глади. 

Подаци Палестинског централног завода за статистику (ПЦБС) показали су да је 39.384 деце у Гази изгубило једног или оба родитеља, од чега је 17.000 изгубило и мајку и оца. 
 

Газа појас газе Палестина
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
