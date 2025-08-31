ВАШИНГТОН ПОСТ: Трамп планира да расели све Палестинце и ПРЕУЗМЕ КОНТРОЛУ НАД ГАЗОМ
ВАШИНГТОН: Администрација америчког председника Доналда Трампа разматра план према којем би сви Палестинци били расељени из Појаса Газе, а САД преузеле контролу над том територијом, пренео је данас Вашингтон пост, позивајући се на извештај у који је имао увид.
Наводи се да би Газа била претворена у ''протекторат'' којим би САД управљале најмање 10 година, а један од циљева је да се палестинска енклава претвори у туристичко одмаралиште и технолошки центар, слично Трамповој ранијој идеји о ''блискоисточној ривијери''.
План такође подразумева расељавање два милиона Палестинаца кроз ''добровољне одласке'' у друге земље или у ''ограђене сигурносне зоне'' унутар енклаве док траје реконструкција, наводи Вашингтон пост.
Додаје се да би Газом управљала организација под називом ''ГРЕАТ Труст'', а становници Газе који поседују земљу добили би "дигитални токен" у замену за право за развој њиховог земљишта.
Они би тај ''токен'' могли да искористе да започну живот негде другде или га заменеза стан у једном од шест до осам нових ''паметних градова'' планираних за изградњу у Гази.
Вашингтон пост наводи наводи да предлог развијају неки од Израелаца који су основали америчко-израелску Хуманитарну фондацију за Газу (ГХФ), која дели храну у енклави, а наишла је на критику великог броја хуманитарних организација, укључујући Уједињене нације.
Канцеларија УН за људска права наводи да је у близи центара ГХФ убијено више од 1.000 Палестинаца који су чекали у редовима за храну.