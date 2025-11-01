clear sky
ШВАЈЦАРСКА КОМПАНИЈА ПОВЛАЧИ ДЕВЕТ АВИОНА Ево који је разлог за такву одлуку

01.11.2025.
Швајцарска авио-компанија "Свис ерлајнс" почеће у новембру да повалчи из употребе девет ербасових авиона због проблема са одржавањем мотора

Швајцарска авио-компанија "Свис ерлајнс" је одлучила да повуче својих девет авиона "ербас" А220-100 из употребе на годину и по дана, због проблема са одржавањем мотора и несташицом резервних делова, изјавио је финансијски директор те компаније Денис Вебер.

Вебер је, коментаришући кварталне резултате авио-компаније током телефонске конференције, рекао да је "у прошлости било неопходно користити А220-100 углавном за везу са Лондон ситијем" јер је само тај тип авиона могао да се користи на стрмом прилазу аеродрома, преноси Swissinfo.
Он је казао да је у међувремену Хелветик ервејз такође добио сертификат за британски аеродром Лондон сити.

"То значи да ће Хелветик преузети ову руту и ​​стога више не постоји оперативни разлог да се А220-100 задржи у употреби", истакао је Вебер.

Како је најављено, повлачење авиона почеће у новембру и очекује се да ће трајати до лета 2026. године.

biznis.kurir.rs

