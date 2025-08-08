(ВИДЕО) Тако мали, а неустрашив ПОМЕРАНАЦ СЕ СУПРОТСТАВИО МЕДВЕДУ КОЈИ ЈЕ УШАО У КУЋУ Погледајте како га је истерао напоље
Једног црног медведа сачекало је непријатно изненађење када је залутао у кућу у Ванкуверу у Канади и наишао на неочекиваног противника - храброг померанца тешког мање од три килограма.
Кућна сигурносна камера забележила је невероватан тренутак када је млади црни медвед ушетао кроз отворена врата у дневну собу, знатижељно разгледао простор и оњушио кауч, непосредно пре него што се суочио са заштитнички настројеним љубимцем.
Пошто је пришао Скаутовој посуди са храном, мали померанац је изјурио из споредне просторије, залајао на медведа и отерао га. Његова власница Кејла Клајн је кренула за њим, вичући му да се врати, али наредни кадар показује медведа како бежи низ баштенске степенице, а Скаут га и даље прати, лајући све време.
"Отрчала сам у двориште, а он га је већ отерао преко ограде. Медвед је био с друге стране, а Скаут је и даље лајао на њега", испричала је поносна власница за канадски Глобал News.
Можда се, каже, наљутио јер му је медвед појео доручак.
"Била сам изненађена, али он уме да буде застрашујућ кад се наљути, тако да могу да замислим како пуном брзином јури на медведа", додала је Клајн.
Истиче да медведи повремено пролазе кроз крај, али да се никада до сада није десило да један уђе у кућу. Каже и да ће убудуће врата вероватно држати затвореним, али да и даље има Скаута да штити њу и породицу.
"Он има невероватан карактер… Била сам толико поносна на њега, био је тако храбар", рекла је Скаутова власница.
Euronews