ЗНАТЕ ЛИ ЗАШТО САТОВИ У РЕКЛАМАМА УВЕК ПОКАЗУЈУ 10:10 Постоји врло занимљиво објашњење

Сигурно сте приметили да казаљке на готово свим сатовима у рекламама, било да су дигитални или аналогни, стоје на тачно истом времену - 10:10.

То није случајност, нити грешка дизајнера. Иза тог избора крије се читава комбинација естетике, психологије и маркетинга.

Први разлог је визуелни баланс. Када су казаљке постављене на 10 и 2, лице сата изгледа симетрично, отворено и "насмејано".
Ова позиција подсвесно оставља позитиван утисак на посматрача, као да вас сат "поздравља" осмехом.

Други разлог је што казаљке у 10:10 не заклањају лого бренда, који се најчешће налази испод броја 12. Тако и назив произвођача и додатне функције (попут датума или хронометра) остају јасно видљиве.

Трећи, мање познат разлог везан је за емотивни утицај - истраживања су показала да људи више верују и чешће бирају производе који им изазову позитиван осећај на први поглед. А 10:10 изгледа као отворен, пријатељски израз лица.

Неки произвођачи у прошлости су постављали време на 8:20, али су убрзо схватили да то изгледа као тужан израз и продаја им је драстично опала.

Зато, следећи пут кад будете гледали рекламу за сат, знајте да је 10:10 много више од пуког времена. То је маркетиншки трик који игра директно на емоције.

Прва ТВ

