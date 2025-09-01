ДА ЛИ ЈЕ ЈОГУРТ ЗДРАВ? Ево на шта треба да обратите пажњу
Јогурт је с добрим разлогом темељна намирница у исхрани многих.
Обилује кључним нутријентима попут протеина и калцијума, а истраживања потврђују да његова редовна конзумација доноси бројне здравствене предности.
Оне се огледају у свему, јачања костију до подстицања осећаја ситости и помоћи при мршављењу, пише Хеалтх.цом.
Повећан унос протеина
Јогурт је одличан извор протеина, али неке врсте предњаче. Примера ради, грчки јогурт садржи готово двоструко више протеина од обичног, што га чини идеалним избором за све који желе да повећају унос овог есенцијалног нутријента.
Прехрана богата протеинима повезује се с низом предности, укључујући лакше мршављење, бољу регулацију шећера у крви те побољшану густину костију.
"Јогурт је извор висококвалитетних протеина, а неки јогурти могу имати чак 18 грама заситних протеина по порцији, што га чини чврстим избором за доручак или међуоброк", истиче дијететичарка Аманда Сосида.
Здравија пробава и цревни микробиом
"Свакодневна конзумација јогурта побољшава здравље црева опскрбљујући пробиотицима који помажу да се уравнотежи ваш микробиом", појаснила је дијететичарка Кимберли Роуз-Франсис.
Изврстан је извор пробиотика, живих микроорганизама који позитивно утичу на равнотежу бактерија у пробавном систему. Храна богата пробиотицима подстиче раст корисних бактерија у цревима, а студије показују да редовна конзумација јогурта може да побољша разноликост цревних бактерија, што је кључан знак здравог пробавног система.
Више калцијума за чвршће кости
"Јогурт испоручује неколико храњивих материја за изградњу костију у једном паковању", напомиње Сосида.
Осим протеина, јогурт осигурава фосфор и калцијум, који су неопходни за здравље костију. Посебно је богат калцијумом, на пример порција од око 200 грама немасног грчког јогурта садржи 230 милиграма калцијума, што задовољава 18 одсто препорученог дневног уноса.
Калцијум је минерал кључан за структуру костију и зуби, али и за важне физичке функције попут рада нерава и мишића.
Боља регулација шећера у крви
Захваљујући високом уделу протеина и пробиотицима, јогурт може да помогне у одржавању стабилног нивоа шећера у крви. Протеини успоравају пробаву, чиме се спрјечавају нагли скокови шећера након оброка, док пробиотици могу да побољшају осетљивост на инсулин.
Роуз-Франсис истиче да је јогурт "недавно одобрен за здравствену тврдњу која наводи да конзумирање 2 шољице дневно може да помогне у смањењу ризика од развоја дијабетеса типа 2".
Истраживања потврђују да редовна конзумација јогурта, као део уравнотежене исхране, може да смањи ризик од ове болести, а може да помогне и у смањењу нивоа хемоглобина А1ц (ХбА1ц), дугорочног показатеља контроле шећера.
Подстиче осећај ситости и помаже при мршављењу
Одабир јогурта с високим уделом протеина, попут грчког јогурта или исландског скyра, може да вам помогне да се дуже осећате сити, што је одличан савезник у процесу мршављења. Протеини успоравају пробаву и подстичу ослобађање хормона ситости.
Управо због тога, заситна храна попут јогурта може учинковито да помогне у смањењу масног ткива. Истраживања чак показују да су особе које редовно једу јогурт мање склоне прекомерној телесној тежини или гојазности.
Смањен ризик од прелома
"Јогурт је богат храњивим материјама, попут протеина и калцијума који су кључни за одржавање јаких костију", рекла је за Хеалтх Мишел Рутенстајн, регистрована дијететичарка.
Редовна конзумација јогурта може да побољша минералну густоћу костију и смањи ризик од прелома.
"Конзумирање хране богате протеинима и калцијумом, попут јогурта, повезано је с већом минералном густоћом костију, посебно у подручјима попут кука, а такође може помоћи у смањењу ризика од прелома кука", додаје Рутенстајн. Преглед девет студија из 2020. године показао је да су жене у постменопаузи које су редовно јеле јогурт имале мањи ризик од прелома кука.
Позитиван утицај на здравље срца
Конзумација јогурта може да помогне у смањењу ризика од кардиоваскуларних болести, попут срчаног и можданог удара, посебно код особа с високим крвним притиском.
"Пробиотици и храњиве материје, попут калцијума, магнезијума и калијума, који се налазе у јогурту, заједно делују на помоћ у регулацији крвног притиска и подржавању срчане функције", објаснила је Рутенстајн.
На шта треба припазити?
Иако је јогурт здрав избор, важно је обратити пажњу на додант шећер. Многи воћни и ароматизовани јогурти садрже значајне количине додатог шећера, чија прекомерна конзумација може да повећа ризик од болести попут масне јетре и срчаних обољења.
Такође, особе с интолеранцијом на лактозу могу да осете симптоме попут надутости и пробавних сметњи. Иако јогурт садржи мање лактозе од млека, у том случају препоручује се одабир јогурта без лактозе или цеђених јогурта попут грчког, који садрже мање лактозе.
Јогурт је храњива намирница која може бити заситан и здрав доручак или међуоброк. Његов импресиван нутритивни профил може подстаћи осећај ситости, подржати здравље костију и срца, помоћи у регулацији шећера у крви те осигурати унос важних нутријената попут протеина и калцијума.