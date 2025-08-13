clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ДА НЕ ПРЕТЕРАТЕ Ово је савет како да одмерите тестенину тачно онолико колико вам треба за оброк

13.08.2025. 21:47 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
тесто
Фото: Ilustracija pixabay

Тестенина је једно од највољенијих јела на свету, а њен шарм лежи у бескрајним комбинацијама укуса – од кремасте карбонаре, преко шпагета болоњезе, до једноставних макарона са сиром.

 Ипак, многи приликом кувања направе исту грешку – скувају превише, па део заврши у канти. Контрола порција није само питање уштеде, већ и начина да се задржи прави укус и текстура.

Италијани, који тестенину сматрају националним благом, имају јасно дефинисана правила за количину, начин кувања и употребу воде и соли. Поштовање ових правила гарантује јело које ће задржати аутентичан мирис и укус, а истовремено бити кувано баш онако како треба.

Права количина по особи
Кључ савршене тестенине почиње од правилног одређивања порције. Препоручена количина је 100 грама тестенине по особи. Ова мера омогућава да се добије таман довољно јела за уживање, без вишка који би могао да се баци.
Уз сваку порцију од 100 грама иде и литар кључале воде, чиме се тестенини обезбеђује довољно простора да се слободно креће и равномерно кува. Овакав однос тестенине и воде спречава лепљење и осигурава равномерно омекшавање, док се скроб задржава на површини, помажући да се сос боље повеже са тестенином.
Со је тајни савезник 
Правилно дозирање соли у води један је од најважнијих корака у припреми. Со не само да зачињава тестенину, већ и наглашава њен природни укус. Код свеже тестенине препоручује се до 10 грама соли по литру воде, док се код суве користи упола мање – око 5 грама по литру.

Ова разлика у количини соли потиче из различитог времена кувања – свежа тестенина се кува свега неколико минута, док сувој треба знатно дуже, па је важно да се укус соли не пренагласи.
 

Савршена и "ал денте"
Италијани тврде да се права чар тестенине крије у савршено погођеном тренутку када је “ал денте” – довољно кувана да омекша, али и даље благо чврста под зубима. Код суве тестенине, најбоље је скратити време кувања наведено на паковању за око два минута, како би се постигао овај ефекат.

Код свеже тестенине знак да је спремна јесте тренутак када почне да плута по површини воде. Од тог тренутка довољно је оставити је још минут да би била савршена. Тако се задржава оптимална текстура и укус који се савршено спаја са сосом.

паста тестенина мера
Извор:
24седам
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
